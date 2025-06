L'albergatore dove alloggiava la famiglia Poggi racconta una nuova verità su Marco Poggi: ecco le sue parole, cosa ha detto

Un nuovo possibile colpo di scena per quanto riguarda il delitto di Garlasco e le ultime novità riguardano Marco Poggi, il fratello di Chiara. Secondo quanto riportato in queste ore da numerosi quotidiani online, fra cui Il Tempo, sembra che il ragazzo non fosse in Trentino Alto Adige, in hotel, il giorno dell’uccisione della sorella, il 13 agosto del 2007. Lo scoop è stato fatto dal settimanale Giallo, che da tempo si sta occupando del caso di Garlasco, e che ha parlato con l’albergatore in Trentino dove appunto la famiglia Poggi era solita passare le vacanze.

Secondo quanto sottolinea il giornale le forze dell’ordine si sono fidate dalla versione della famiglia di Chiara Poggi, che ha sempre detto che Marco era in vacanza a Falzes assieme all’amico Alessandro Biasibetti e i genitori, ma “nessun investigatore avrebbe chiesto conferma al gestore dello stesso hotel”, aggiunge il settimanale. Questi è stato invece raggiunto da Giallo e avrebbe rivelato una circostanza che se confermata sarebbe per lo meno da approfondire, ovvero, che che Marco non era in hotel nei giorni in cui veniva uccisa la povera Chiara Poggi a Garlasco, ne tanto meno i Biasibetti.

MARCO POGGI E LA TESTIMONIANZA DELL’ALBERGATORE: E’ CREDIBILE?

La testimonianza dell’albergatore viene giudicata attendibile da Giallo in quanto lo stesso “conosceva molto bene i Poggi” e soprattutto ricordava “il giorno dell’omicidio di Chiara quando i Poggi vennero avvertiti della tragedia” e furono quindi costretti a tornare in provincia di Pavia. Che davvero sia andata così, che realmente nessuno ha verificato l’alibi di Marco Poggi e del suo amico, oggi frate?

Bisognerà capire se questo nuovo scoop di Giallo rappresenterà l’ennesimo indizio fumoso di questa nuova indagine che per il momento sta indagando a 360 gradi ma senza arrivare ad alcun vero indizio concreto, o se questa pista si rivelerà importante proprio ai fini della nuova indagine. Restano comunque i dubbi, perchè mai la famiglia di Chiara Poggi avrebbe dovuto mentire sulla presenza del figlio in hotel? O magari c’è stato un semplice fraintendimento dell’albergatore? Magari si ricorda male? Vedremo cosa uscirà nelle prossime ore.

