Marco Predolin, ex conduttore e legato da diversi anni alla moglie Laura Fini: da qualche tempo ha scelto di allontanarsi dallo showbiz.

Si può passare dall’essere un volto noto del mondo della tv ad una vita quasi diametralmente opposta; considerando il cambio di rotta di Marco Predolin, la risposta è decisamente affermativa. Sul piccolo schermo ha condotto per anni i programmi più disparati, diventando uno dei conduttori più apprezzati dai telespettatori.

Non solo come padrone di casa; il celebre volto tv si è cimentato anche con diverse esperienze da concorrente nel contesto dei reality show. Da ‘La Talpa’ all’Isola dei Famosi, passando per il Grande Fratello Vip.

Oggi però la vita di Marco Predolin, dal punto di vista professionale, ha raggiunto un baricentro che non necessita più della luce dei riflettori; è concentrato nella sua attività da ristoratore e, con il maggior tempo libero a disposizione – come da lui raccontato – si gode la bellezza della famiglia e del suo amore per la moglie Laura Fini con la quale è giunto al grande passo del matrimonio nel 2019.

Marco Predolin, la ‘nuova vita’ nella ristorazione e il legame con la moglie Laura Fini

“Sono molto felice della mia vita di oggi, gestiamo un locale in modo familiare”, ha raccontato Marco Predolin in un’intervista recente sottolineando appunto anche la bellezza della condivisione con la moglie Laura Fini. Prima della sua attuale dolce metà, l’ex conduttore ha avuto una vita sentimentale che può essere definita ‘movimentata’. Ben due matrimoni alle spalle e 3 figli nati dalle due relazioni precedenti: non sono note informazioni sulla prima ex moglie, della quale non è mai stata rivelata l’identità. Da quell’amore è però nato il primo dei 3 figli del conduttore: Alan.

Dopo il matrimonio naufragato, Marco Predolin ha ritrovato l’amore al fianco dell’ex compagna – anche lei ignota – con la quale ha dato alla luce altri 2 figli: Gilda e Bianca. Anche tale rapporto è giunto alla conclusione e, tornando all’attualità, ha ritrovato il sorriso al fianco di Laura Fini a dispetto delle critiche ingiuste ricevute per la differenza d’età: 22 anni.