Marco Predolin e la moglie Laura Fini/ Anniversario di matrimonio in quarantena!

Dopo tre anni d’amore Marco Predolin e Laura Fini si sono detti “sì” a Sestri Levante lo scorso anno. Era proprio metà aprile quando i due innamoratissimi hanno pronunciato i voti e sono diventati marito e moglie. Mai si sarebbero però aspettati di festeggiare il primo anniversario di matrimonio chiusi in casa a causa di una pandemia. Oggi Laura e Marco racconteranno come procede la loro quarantena in collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. D’altronde è stata proprio la conduttrice di Canale 5 a ‘benedire televisivamente’ questo lieto evento, raccontandone poi i dettagli in diretta. E a un anno di distanza dal matrimonio, le cose tra loro procedono a gonfie vele e nonostante l’ormai nota differenza d’età tra i due (22 anni) che spesso è stata oggetto di sospetto e discussione.

Marco Predolin e Laura Fini più innamorati che mai!

D’altronde è stata proprio Laura Fini a descrivere il loro amore come un vero “colpo di fulmine”. La donna ha ricordato il loro primo incontro e, come riportato da Oggi, ha dichiarato: “Quando mi sono congedata e mi ha abbracciato, ho sentito che c’era qualcosa. La sera dopo, l’ultima prima di ripartire, sono tornata per capire se poteva nascere qualcosa di solido, di vero. Ed eccoci qui”. Marco Predolin in quell’occasione ha invece raccontato: “Mi sono innamorato di Laura perché è una donna forte, concreta, come piace a me. Il nostro è un rapporto simbiotico, ora lavoriamo anche insieme nel mio ristorante”.



