Marco Predolin ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2023/ “Problemi di salute”: la rivelazione in diretta

Tre settimane di Isola dei Famosi 2023 e sono già due i concorrenti costretti a ritirarsi per problemi di salute. Dopo Claudia Motta, costretta ad abbandonare il reality dopo un incidente, anche Marco Predolin lascia questa avventura a causa della salute. È stata Ilary Blasi ad annunciarlo alla fine della terza puntata dell’Isola dei Famosi, senza tuttavia dare particolari dettagli rispetto a cosa è accaduto al concorrente.

“Sull’Isola di Sant’Elena c’era Marco Predolin, purtroppo ha dovuto abbandonare l’Isola per problemi di salute.” ha annunciato la conduttrice in diretta su Canale 5, prima di accogliere sull’Isola degli ‘eliminati’ Nathaly Caldonazzo. “Ci dispiace tantissimo Marco, questo è un abbraccio da parte di tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi. Ti aspettiamo qui in studio con noi”, ha quindi concluso Ilary, in attesa del ritorno di Predolin in Italia. E probabilmente solo allora sapremo cosa è accaduto al conduttore di così importante da costringerlo ad abbandonare il reality.

