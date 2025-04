Marco Predolin ha da pochissimo rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, e ancora una volta ha dimostrato di avere ancora il suo spirito critico ereditato da anni e anni di lavoro in radio. Qui, ha risposto in maniera piccata su diverse questioni, in particolare riguardo alla televisione. Marco Predolin pare pentito di aver lasciato la televisione, dichiarandolo come un gesto folle: “Avrei dovuto continuare per almeno altri dieci anni“, spiega, aggiungendo che all’epoca si sentiva immortale e preso dall’arroganza del successo.

Marco Predolin ha oggi 72 anni e ricorda la sua gavetta con il Corriere della Sera. Una gavetta di quelle che si facevano una volta, con ben sei mesi di nastri alla scuola di Radio Monte Carlo, che lo ha mandato in onda solo dopo tanto tempo. Racconta che per ben 24 settimane ha dovuto sopportare bocciature o approvazioni da parte del direttore, allenamento durissimo che però gli ha poi permesso di essere il professionista che tutti conosciamo. Non tutti sanno poi che “Carramba! Che sorpresa!” doveva essere un programma condotto da lui, ma che all’ultimo minuto la Rai aveva deciso di far condurre a Raffaella Carrà.

Marco Predolin su Stefano De Martino: “Tutti pensavano che…“

Enorme è la critica di Predolin ai reality di oggi. L’uomo racconta di vederli come bancomat, e ammette anche lui di averli usati in questo modo facendo l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello solo per i soldi, mentre La Talpa per ritornare nel mondo dello spettacolo. Marco Predolin è spietato contro la televisione di adesso: “La tv mi fa schifo” spiega, “Mi fa incazzare. Non è invidia, è che penso sempre a cosa farei io in quel programma“. E critica pesantemente i conduttori e chi li sceglie. L’unico che salva? Stefano De Martino: “Ha pathos, buca il video, mi piace. Tutti pensavano che i pacchi naufragassero, invece ce l’ha fatta“.