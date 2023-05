Marco Predolin perchè si è ritirato dall’Isola?/ “Mi hanno trovato valori sballati”

Marco Predolin spiega i motivi del ritiro all’Isola dei Famosi 2023

Marco Predolin si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2023, a causa di “problemi medici” non specificati. L’ex naufrago, a distanza di settimane dal suo abbandono, ha svelato ai microfoni di Novella 2000 i reali motivi del suo ritorno in Italia: “I miei esami del sangue hanno rivelato valori sballati per via della malnutrizione, così i medici hanno suggerito alla produzione di sospendermi dal gioco” ha affermato.

Ilary Blasi si scusa con Marco Predolin, lui sbotta: "Ora è superfluo"/ Scintille all'Isola dopo l'abbandono

Marco Predolin rassicura poi sulle sue condizioni di salute: “Mi sto pian piano ristabilendo”. L’ex naufrago ha anche svelato cosa pensa dei suoi compagni d’avventura: “Per quello che mi ha fatto, a Corinne Cléry do 5. Fiore Argento, avendomi votato ingiustamente, non arriva alla sufficienza. Helena Prestes, personaggio che porta avanti in modo becero la propria voglia di apparire, è il concorrente che mi piace meno, perciò 3. Le valutazioni calano per Andrea Lo Cicero, che a dispetto dei suoi trascorsi di atleta dimostra di non saper condurre un gioco di squadra senza proporsi quale capo assoluto. Non arriva alla sufficienza: 5″.

Marco Predolin, prime parole dopo l'abbandono all'Isola dei Famosi/ "Scelta non mia…"

Marco Predolin il ritorno sui social dopo l’addio all’Isola dei Famosi 2023

Marco Predolin è stato costretto ad abbandonare L’Isola dei Famosi, ad annunciarlo la stessa Ilary Blasi che ha congedato la notizia con un “problemi medici” che hanno lasciato l’amaro in bocca ai fan: “Marco Predolin ha dovuto abbandonare l’Is.ola per motivi di salute” affermava la conduttrice.

Dopo il suo abbandono, il naufrago è tornato sui social per chiarire le cause del suo abbandono: “Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata”.

Marco Predolin ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2023/ "Problemi di salute": la rivelazione in diretta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Maria Predolin (@predolinofficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA