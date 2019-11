Marco Predolin vs Ricky Tognazzi: “Sei uno str*nzo”/ “Chi caz* sei? Stai attento a..”

Si scatena una lite furiosa a Live non è la D’Urso quando, nel corso dell’intervista a Ricky Tognazzi e Simona Izzo, si gira la sfera che contiene Marco Predolin. Chi ha seguito la sua avventura al Grande Fratelloo Vip ricorderà le sue liti con la Izzo e il tweet in cui Tognazzi gli dà del “fallito”. Oggi Predolin è determinato a levarsi questo sassolino dalla scarpa: “Finalmente dopo due anni posso guardare in faccia questo stronz*! – esordisce duro – Una persona che scrive queste cose, celandosi dietro i social invece da dirmelo in faccia è questa parola qui.” Così continua: “Mi aspettavo che tu dicessi di aver detto qualche caz*ata di troppo, invece… Io ho fatto un reality con tua moglie e mi sono confrontato con lei, non con te. Ma chi se ne frega della vostra vita sessuale, io sono qui per guardarti in faccia.”

Marco Predolin, furiosa lite con Ricky Tognazzi a Live non è la D’Urso

Parole, quelle di Predolin, che non fanno che infervorare Ricky Tognazzi che non trattiene parole e calma. “Ti sei goduto i 5 minuti di celebrità. Ma tu rimani un fallito. Sai solo parlare degli omosessuali… ma come ti permetti? Ma chi caz*o sei?” I toni si alzano e l’atmosfera si scalda, Barbara D’Urso cerca di mantenere la calma in studio ma con grande difficoltà. Di fronte alle parole ancora più dure di Predolin, Tognazzi arriva alla minaccia: “Comunque stai attento a dove esci, se di qua o di là!” Parole che la D’Urso rimprovera, così come rimprovera Predolin per il tono accusatorio e pesante avuto sin da subito. La conduttrice chiede allora una riappacificazione e i due non si lasciano pregare: lasciano le loro poltrone, si stringono la mano e si abbracciano in segno di pace.

