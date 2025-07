La quarta parte della seconda diretta di Temptation Island 2025 è stata dedicata alla coppia composta da Marco e Denise che hanno deciso di partecipare alla trasmissione dopo quattro anno di relazione su richiesta della fidanzata perché – ha spiegato lei stessa – non crede di amarlo più come all’inizio, lamentandosi in particolare che a casa lui faccia molta fatica a parlare dei suoi sentimenti e a fare delle scelte concrete per il bene della coppia.

Tra un video e l’altro nel quale Marco ha visto l’avvicinamento tra Denise e il tentatore Flavio, il fidanzato si è sfogato con i suoi compagni di viaggio spiegando che “avevo capito ci fosse alchimia” e che in realtà “lei mi ha sempre giudicato“, definendola “una facilona” che non si merita il fatto che “ho cambiato tutta la mia vita per lei”; mentre poco dopo ha sottolineato che “le mie consapevolezze le ho quasi raggiunte ma non chiedo il falò di confronto” perché prima vuole vedere “dove vuole arrivare [e] chi è veramente”.

Temptation Island 2025: Marco prossimo a chiedere il falò di confronto con Denise

Al falò con Bisciglia, dopo aver visto altri video di Denise con il suo tentatore, Marco ha spiegato nella seconda puntata di Temptation Island 2025 che “io l’ho vista da subito proiettata a conoscere un’altra persona appena è entrata da qua dentro”, tanto che “dopo due o tre ore era già come se stesse cercando un altro fidanzato”, e infatti lei poco dopo – nel video – ha ammesso con il tentatore Flavio che “sto scoprendo che Marco non mi manca così tanto come mi sarei aspettata”.

Allontanatosi dal confronto davanti al falò di Temptation Island 2025, Marco ha spiegato a Valerio che “l’ho vista tanto avviata con questo ragazzo, gli ha dedicato una canzone e ha detto che sta tornando a essere felice“, sottolineando che “tutto mi sarei aspettato, tranne che questo e anche se sono contento che sta tornando a essere felice, avevo anche la certezza che lei fosse super innamorata di me e ora la vedo totalmente presa da un’altra persona”; confessando che “sono completamene in tilt” e di essere prossimo a “chiedere il falò di confronto”.

Dal conto suo, invece, davanti a Bisciglia – che non aveva nessun video per lei – Denise ha spiegato che “ho cercato di captarlo dai video delle altre e l’ho sempre visto in disparte“, confessando che seppure le faccia “piacere non vedere delle cose strane”, la fa anche “arrabbiare perché siamo qui perché a casa con me non parla e volevo sapere se mi ama e cosa prova per me”; mentre vedendolo “fare esattamente le stesse cose” che faceva a casa, si chiede se effettivamente “non abbia nulla da dire o si aspetti che sia io a fare delle scelte in questa coppia”, dicendosi “delusa perché ho ancora tutti i miei dubbi“.