Marco Raffaelli di Temptation Island, la nuova fiamma è Chiara Pompei di Uomini e Donne? I due avvistati insieme: la segnalazione

Marco Raffaelli torna al centro del gossip dopo la fine di Temptation Island 2025. Dopo le voci di un possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzata Denise, Marco finisce sotto i riflettori per una segnalazione che sta facendo il giro del web e secondo la quale avrebbe un nuovo interesse amoroso. Stando a quanto segnalato da una utente a Lorenzo Pugnaloni, Marco sarebbe stato avvistato con l’ex tronista Chiara Pompei.

I fan di Uomini e Donne sanno che Chiara ha avuto un percorso molto breve nel dating show, che ha poi lasciato dopo aver rivelato di avere una persona fuori dal programma a cui teneva e che voleva frequentare. Solo pochi mesi fa, la ragazza è poi tornata a far notizia per una vicenda molto delicata di autolesionismo, dopo la quale è anche finita in una clinica. Oggi Chiara sembra stare meglio e aver ripreso in mano la sua vita, e nelle ultime ore è stata anche avvistata con Marco di Temptation Island.

Marco Raffaelli di Temptation Island avvistato Chiara Pompei di Uomini e Donne: cos’è successo tra i due

La segnalazione recita: “Marco domenica scorsa stava alla Rambla a Fregene e ci stava provando con l’ex tronista Chiara Pompei. Chiara è venuta da sola ed è stata quasi tutta la sera con me e le mie amiche, abbiamo video insieme a lei e in uno di questi si intravede anche Marco.” Non è chiaro cosa sia accaduto tra i due, se si tratta di un semplice incontro amichevole o se ci sia davvero tra loro qualcosa di più. Nessuno dei due ragazzi si è esposto per confermare o smentire la notizia, nel momento in cui scriviamo. Ciò che però è certo, è che la storia tra Marco e Denise è ormai finita definitivamente, tanto che lei stessa ha dichiarato di non vederlo da prima delle vacanze estive.