Temptation Island 2025 si è concluso ma i protagonisti continuano a far parlare di se, alcuni per il gossip che li vedono costantemente protagonisti altri per motivi più curiosi. È il caso di Marco Raffaelli che ha partecipato al reality dei sentimenti in coppia con la sua fidanzata Denise Rossi ma che non è nuovo alle telecamere, anzi, proprio in queste ore è uscito un inedito retroscena: il 31enne ha partecipato anni fa ad un altro noto programma sempre legato ‘all’amore’. Quale? È presto detto: Primo Appuntamento, dating show che va in onda su Real Time condotto da Flavio Montrucchio che vede due persone single incontrarsi per la prima volta in un ristorante con l’obbiettivo di conoscersi e chissà magari avviare una storia d’amore.

Marco Raffaelli di Temptation Island 2025 circa tre anni fa ha partecipato a Primo Appuntamento su Real Time. All’epoca durante la breve presentazione aveva ammesso di essere single da poco e di essere pronto a mettersi in gioco. In quell’occasione aveva incontrato Ylenia una ragazza di poco più giovane di lui ma l’appuntamento non era finito bene, la ragazza aveva deciso di troncare e non continuare la frequentazione per motivi legati all’età. All’epoca Marco, che invece aveva mostrato interesse, reagì con molto maturità mostrandosi comprensivo e gentile. Insomma per il PR il viaggio nei sentimenti nel programma condotto da Filippo Bisciglia non è stata la sua prima apparizione televisiva in un contesto ‘amoroso’. In entrambe, tuttavia, non è stato particolarmente fortunato.

Marco Raffaelli pronto per Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025? L’indiscrezione

Il percorso di Marco a Temptation Island è stato contraddistinto da alti e bassi. Il giovane sin da subito ha assistito alla vicinanza della sua fidanzata Denise con il single Flavio Ubirti. Esasperato ha chiesto il falò di confronto immediato dove la 36enne ha provato a giustificarsi sostenendo di essersi avvicinata al single solo per stuzzicare la sua gelosia. Lui ha comunque deciso di troncare ed i due sono usciti separati salvo poi ricongiungersi con un secondo falò. Il ritorno di fiamma, tuttavia, è durato poco e Marco e Denise si sono definitivamente lasciati. Adesso, il giovane è pronto per partecipare a Uomini e Donne. Secondo rumors sempre più insistenti, infatti, girà voce che a settembre sarà nel dating show di Maria De Filippi, Marco Raffaelli di Temptation Island sarà a Uomini e Donne? È ancora presto per stabilirlo con certezza.

