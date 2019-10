Marco Rasta, Over/ Chi è? Difficile passare inosservato e non solo per le treccine (X Factor 13)

Il talento di Marco Saltari alias Marco Rasta, per via della sua lunga chioma raccolta in treccine rasta, proprio non poteva passare inosservato ad X Factor. Dopo le pre-selezioni, infatti, il cantante è riuscito a salire sul palco di X Factor per le Audiction. Ciò che colpisce subito di Marco Rasta è proprio il suo aspetto, la barba, la folta chioma di treccine, quell’apparenza un po’ trasandata e la chitarra sempre con lui fanno di Marco un’artista un po’ ruvido, ma un musicista per passione e con tanta passione che coltiva da molti anni. Finalmente, dopo tanta gavetta, riesce a farsi notare e selezionare ad X Factor 13 conquistando non solo il pubblico, ma lasciando a bocca aperta anche i giudici del talent. Marco Rasta è estremamente riservato, non condivide molte informazioni sulla sua vita, neanche sui social network. Prima di salire sul palco di X Factor lavorava nel sociale, si occupava della prima accoglienza nei centri specializzati ad ospitare i richiedenti asilo arrivati in Italia e smistati tramite le Ong.

La musica è sempre stata la sua valvola di sfogo, il mezzo tramite il quale comunicare anche la sofferenza, il dolore e la tristezza con cui è a contatto tutti i giorni durante il suo lavoro.Marco Rasta ha un piccolo vezzo: quello di farsi chiamare Jordy Brown e il sogno di diventare famoso un giorno, possibilmente in un futuro prossimo e non troppo remoto. È finalmente nel 2019 che Marco trova il coraggio di buttarsi e tentare la strada del successo partecipando al talent musicale più famoso d’Italia ossia X Factor, appena salito sul palco non ha saputo trattenere tutta la sua carica emotiva. Il suo talento è esploso ed ha conquistato i giudici, soprattutto Malika Ayane, Samuel e Mara Maionchi. Il brano d’esordio scelto da Marco Rasta è stato “La nonna di Frederick lo portava al mare” dei Quintorigo. L’esibizione di Marco Saltari di fronte ai giudici, durante le selezioni di X Factor, clicca qui per il video.

Marco Rasta, X Factor 13: i dubbi di Sfera Ebbasta

Ottenuti i sì dei tre giudici a X Factor 13 Marco Rasta ha lasciato perplesso e ancora dubbioso sulla sua riuscita futura solo Sfera Ebbasta, che lo ha giudicato forse un po’ troppo poco versatile per affrontare altri brani e poco plasmabile per proporre altri stili musicali. Il pubblico invece non ha avuto alcun dubbio sulle sue capacità e fin da subito l’ha applaudito rimanendone conquistato. Tre sì, comunque, gli hanno spianato l’ingresso nel talent e come dichiara lo stesso cantante: “la musica rappresenta per me un faro di speranza”, la musica ossia la sua passione con X Factor ha iniziato a diventare la speranza di uscire dall’anonimato e raggiungere il tanto agognato successo; nonché la speranza di fare di lei la propria professione cioè di riuscire, non solo a vivere per la musica, ma a vivere di musica.

Marco Rasta ha partecipato ad altri eventi musicali piuttosto noti, fra i quali Arezzo Wave, vincendo con il suo gruppo le selezioni marchigiane. Marco, invece, come cantante solista è stato in tour con la folk band di Varsavia. Tornando ad X Factor, Marco Rasta accede ai bootcamp nella squadra di Mara Maionchi, sarà lei a dover decidere sul suo futuro e decidere se farlo accedere agli Home visit oppure no. Marco sfiderà altri 15 talenti, solo 5 saranno scelti per la fase successiva. Il carattere forte e determinato di Marco Rasta, più il suo talento, lo hanno premiato sino a portalo a superare anche la sfida dei Bootcamp e a spianargli l’ingresso agli Home Visit. Mara Maionchi alla fine lo ha scelto, Marco sarà uno dei 5 talenti che comporrà la sua squadra. La Maionchi, senza alcuna remora, ha premiato la sua interpretazione di un brano di Fabrizio de André: “Matto”. Adesso il prossimo step sarà partire per Berlino e lì aggiudicarsi un posto sicuro nella sfida di X Factor superando anche gli Home Visit.

