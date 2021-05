Marco Rizzo, battutaccia su moglie Giorgetti/ Video, ira Moretti “Fermo al 1960”

Fanno sempre discutere gli interventi di Marco Rizzo. Il segretario del Partito Comunista, che nei giorni scorsi è stato protagonista di un durissimo scontro con Vladimir Luxuria, stavolta fa infuriare Alessandra Moretti. Tutto parte da una battuta sull’incontro a Bruxelles del ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per quanto riguarda il dossier Alitalia con la vicepresidente Ue Margrethe Vestager. «Giorgetti è tornato da Bruxelles in ginocchio, la moglie gli avrà dovuto rammendare i calzoni», ha dichiarato Rizzo a Coffee Break su La7. Questo perché il piano europeo prevede di «cancellare la compagnia di bandiera del nostro Paese». Il conduttore Andrea Pancani non si è prodigato nel sistemare il tiro della battuta del suo ospite, anzi ha proseguito la conversazione come se fosse regolare quanto dichiarato da Rizzo. Questi dal canto suo ha proseguito: «Avremo una compagnia regionale, quindi il nostro Paese sarà privo di compagnia di bandiera».

MARCO RIZZO, BATTUTACCIA E LITE CON ALESSANDRA MORETTI

Ma la battuta sessista di Marco Rizzo non è affatto passata inosservata. L’ha poi tirata in ballo Alessandra Moretti appena ha preso la parola per il suo intervento a Coffee Break. «Innanzitutto vorrei dire al comunista Rizzo che lo stereotipo della moglie è fermo a 30 anni fa. Le donne ormai hanno ruoli diversi, il comunista Rizzo si è fermato agli anni ’60». Mentre l’eurodeputata del Partito democratico parlava, il segretario del Partito Comunista copriva la voce con un «L’avevamo detto», come se si possa scherzare sul fatto che si è evidentemente reso conto del fatto che quella battuta avrebbe destato polemiche. Quindi, anziché fare marcia indietro e chiedere scusa per quella battuta infelice, che ha fatto? Attaccare la Moretti nella convinzione che la polemica fosse inutile. «Occupatevi di queste battute e lasciate che muoiano le persone sul posto del lavoro. Occupatevi di queste battute… Ciao, ciao». E quando la collega gli fa notare di essere rimasto agli anni ’60, lui replica: «E voi agli anni ’30».

