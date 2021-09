Marco Rizzo/ “Comanda Draghi, Parlamento non conta nulla. Salvini? Non ha coraggio”

Marco Rizzo critico sull’azione del governo Draghi, in particolare sul ruolo della politica. Ospite di Controcorrente, il segretario del Pc ha spiegato: «C’è un’azione di governo che viene esercitata da Draghi e dai tecnici sulle cose importanti, alla politica resta un ruolo molto marginale, perciò molto litigioso. Non contando nulla, la politica si deve fare vedere. L’economia e la finanza controllano la politica, quindi se le danno di santa ragione».

«Più la politica conta meno e più litiga», ha rimarcato Marco Rizzo: «FdI si è astenuto sul decreto mille proroghe per la grande stima a Draghi. Ma lasciamo perdere… La politica è una cosa seria: se Salvini avesse a cuore l’ordine pubblico, penserebbe a pezzi del Paese che non sono controllati da nessuno. Chieda le dimissioni della Lamorgese, ma non ha il coraggio politico di farlo».

MARCO RIZZO: “PARLAMENTO È TOTALMENTE INUTILE”

Nel corso del suo intervento, Marco Rizzo ha nuovamente lanciato una frecciatina al premier Draghi: «Il Parlamento è totalmente inutile, il M5s ha 300 deputati ma non servono a niente, non contano nulla. Oggi conta la grande finanza, la grande economia, che ha messo il nostro banchiere a Palazzo Chigi e fa quello che vuole. I cittadini se ne renderanno conto con la crisi economica». Una battuta anche sul green pass, con tanto di stoccata al ministro Speranza: «C’è una ipocrisia incredibile. L’affollamento che c’è nelle discoteche è lo stesso di metropolitane e treni. Il sistema non difende la salute, ma è un sistema molto ipocrita».

