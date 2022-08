Marco Rizzo festeggia Gorbaciov morto/ Stappa spumante, “era una provocazione”

Marco Rizzo stappa lo spumante per la morte di Gorbaciov

Nella serata di ieri è stata diffusa la notizia della morte di Michail Gorbaciov all’età di 92 anni. Pochi minuti dopo, assieme al cordoglio della maggior parte delle persone influenti, è arrivato anche il commento Marco Rizzo, che sembra aver accolto serenamente la notizia. L’ex deputato, segretario del Partito comunista e candidato alle elezioni politiche con Italia Sovrana e Popolare, infatti, ha pubblicato su Twitter la foto di una bottiglia di spumante stappata.

Nel tweet di Marco Rizzo si legge come “era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo”. Nient’altro, nessun riferimento chiaro o diretto alla morte di Michail Gorbaciov, ma il rimando la dice lunga. Il 26 dicembre 1991, infatti, è la data in cui venne sciolto in via definitiva l’URSS, per decisione proprio di Gorbaciov. Inoltre, Rizzo si è sempre posizionato vicino alle idee dell’ex URSS, criticando il capitalismo occidentale ed arrivando, per via di queste posizioni, ad essere espulso da diversi partiti nei quali ha militato negli anni. La morte di Gorbaciov, però, ha scosso la comunità globale che si è subito prodigata anche a criticare il commento di Marco Rizzo.

Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov, “meschino, si vergogni”

Il tweet pubblicato da Marco Rizzo, nel quale festeggia la morte di Gorbaciov ha scatenato la reazione del web, che si è subito scagliato contro l’ex deputato. “Lui”, commenta un utente, “sarà ricordato nella storia per aver liquidato quell’orrore che fu l’URSS, lei invece non sarà ricordato da nessuno. E nemmeno la sua meschinità, si vergogni”. A questo si aggiungono anche i commenti di Luciano Nobili, esponente di Italia Viva, che lo definisce “uno schifo” e di numerose figure politiche italiane.

Marco Rizzo, dal conto suo, nella mattinata di oggi ha ripreso la vicenda con un nuovo tweet, cercando di mettere una toppa che per alcuni è stata più piccola del buco. “Una provocazione”, scrive Rizzo in merito al tweet sulla morte di Michail Gorbaciov, “dadaista e l’ipocrisia”. L’ex deputato ricorda come “ci sono persone che muoiono per guerra, per fame, per infortuni, per vaccini, ogni sacro giorno”, mentre se “muore uno della banda dei globalizzatori” e “metti una bottiglia di spumante, senza esplicitare un nome, si scatena l’inferno”, puntando poi il dito contro i “giornaloni” che l’hanno subito accusato.

Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo… pic.twitter.com/DyZVbs0I0H — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) August 30, 2022













