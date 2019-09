Marco Rompietti e Ambra Radicioni/ Uniti da un lutto: basterà a tenerli insieme? (Matrimonio a prima vista)

Marco Rompietti e Ambra Radicioni: nuove difficoltà in arrivo per la coppia…

Marco Rompietti e Ambra Radicioni hanno già fatto il grande passo a Matrimonio a prima vista e sono diventati marito e moglie durante le scorse puntate del programma. Anche se il primo gradino è già stato superato, la coppia dovrà affrontare adesso nuove difficoltà e riuscire a resistere alla convivenza. Certo alle spalle i due ragazzi hanno un lutto importante che ha permesso loro di provare una forte empatia l’uno per l’altra. Marco ha perso la madre solo qualche anno fa e ne soffre ancora, mentre Ambra ha dovuto dire addio al padre dieci anni fa. Sembra tra l’altro che sia proprio quest’ultima a nutrire un forte dubbio nei confronti della sua unione con il ternano. Prima di iniziare la convivenza, la ragazza ha chiesto allo psicologo Fabrizio Quattrini di accompagnarla nel viaggio verso Terni. “Ho bisogno di un uomo che sia forte di carattere, che mi faccia sentire donna”, dice subito specificando di fidarsi molto di Marco. Si fida a tal punto di lui da potergli raccontare il suo peggior dolore, come del resto hanno fatto entrambi durante il primo appuntamento. Ambra però teme che il carattere di Marco sia buono, ma molto distante da quello che vorrebbe trovare in un uomo. Per questo il terapeuta le consiglia di guardare verso lo sposo con occhi diversi, sicuro che la convivenza potrà mostrarle un lato di Marco che finora non è emerso. Clicca qui per guardare il video di Ambra Radicioni a Matrimonio a prima vista.

Marco Rompietti e Ambra Radicioni: il matrimonio durerà?

Marco Rompietti e Ambra Radicioni riusciranno a concludere con successo Matrimonio a prima vista? Finora i dubbi maggiori riguardano lei, che ha manifestato in diverse occasioni di essere piena di punti interrogativi. Di Marco l’ha colpita l’animo sincero, la certezza di potersi esporre anche nella sua fragilità, con la consapevolezza che non le farebbe mai del male. Questo però non basta alla 22enne: vuole un uomo forte, una roccia su cui poggiarsi. Durante la cena marocchina, la coppia ha avuto modo di fare un piccolo confronto su quanto avvenuto in occasione della gita. “Ho altri modi di rappresentare la mia virilità“, sottolinea Marco alla telecamera convinto che le sue mancanze come pilota abbiano infastidito la compagna. Ambra di contro ammette di essere cambiata molto rispetto al giorno delle nozze. Quella ragazza sorridente e solare ha lasciato spazio ad una sua versione più seria. La festa è finita, dice alle telecamere, e ora ci sono solo loro come coppia a dover fare i conti con il rapporto che stanno creando e con un possibile futuro insieme. Clicca qui per guardare il video di Marco Rompietti e Ambra Radicioni a Matrimonio a prima vista

