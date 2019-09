Marco Rompietti e Ambra Radicioni/ Video, amore finito? (Matrimonio a prima vista)

Marco Rompietti e Ambra Radicioni potrebbero essere giunti al capolinea. La coppia di Matrimonio a Prima Vista affronterà l’ultima puntata del reality, in onda su Real Time nella prima serata di oggi, mercoledì 25 settembre 2019. Le cose proprio non vanno fra i due e i fan di certo se l’aspettavano. Dopo tutto i dubbi di Ambra sono emersi fin dal giorno del loro matrimonio, quando a causa delle sembianze fisiche del neo sposo, non è riuscita nemmeno a guardarlo in faccia per qualche secondo. La distanza poi si è appianata in corso d’opera, forse per via di quel lutto condiviso che ha permesso alla coppia di entrare a contatto con il lato più profondo ed emotivo della loro relazione. Purtroppo la situazione è precipitata ancora una volta a causa delle incertezze di lei: Marco crede che Ambra non sia del tutto sicura sui suoi sentimenti, anche se dice il contrario. “Sul campo sentimentale, tutta sta convinzione delle tue scelte sentimentali forse non è correttissima”, ha detto infatti nella puntata della settimana scorsa. Parole che la Radicioni ha cercato di contrastare, anche se in modo piuttosto pallido. La sposina infatti crede che lui rappresenti il suo uomo ideale, che sia addirittura perfetto. Per quale motivo allora la loro storia non riesce a decollare? Clicca qui per rivedere il video di Marco Rompietti e Ambra Radicioni.

Marco Rompietti e Ambra Radicioni, Matrimonio a prima vista: mai un momento positivo

Quella di Marco Rompietti e Ambra Radicioni è una coppia che non ha mai incontrato momenti positivi. Forse entrambi vorrebbero davvero trovare l’amore nell’altro con tutte le loro forze, ma si sentono frenati e forse persino combattuti sulla possibilità di un futuro insieme. Nella scorsa puntata di Matrimonio a Prima Vista abbiamo capito ancora una volta che fra i due è Marco ad essere il più razionale. Non ha mai messo in dubbio la sua volontà di trascorrere del tempo con Ambra, ma l’interesse che lei dice di provare nei suoi confronti non lo convince del tutto. C’è di sicuro qualcosa che blocca la Radicioni e le impedisce di dare davvero una possibilità allo sposino, al di là di tante speranze e determinazioni interiori che fino ad ora si sono concluse con un buco nell’acqua. I fan intanto sono tutti dalla parte di Marco, un uomo “dolce, educato, gentile”, scrive qualcuno. Ambra invece ha diversi difetti, fra cui una forte mancanza di leggerezza. “Se non cambia mentalità, resterà da sola nella vita”, dice un’altra ammiratrice del programma. La Radicioni forse vorrebbe vivere la classica favola con tanto di Principe Azzurro, ma ha dimostrato fin dall’inizio di essere alla ricerca di una perfezione totale che potrebbe non esistere nemmeno.

