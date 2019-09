Marco Roscio e Cristina Chiabotto si sposano/ Addio al nubilato a Tel Aviv con amiche

Cristina Chiabotto e Marco Roscio stanno per sposarsi. L’ex Miss Italia è volata a Tel Aviv per l’addio al nubilato. Ha fatto un lungo viaggio in Israele per visitare con le amiche più care la città che si affaccia sulle coste del Mar Mediterraneo. Proseguono dunque i preparativi in vista del matrimonio col manager piemontese. Proprio per questo ha deciso di rilassarsi e ripensare alla sua vita prima di sposare il suo compagno, conosciuto due anni fa. Le amiche e la sorella Serena le hanno fatta una bella sorpresa. Nel cuore della notte l’hanno “rapita”, poi l’hanno portata in aeroporto con destinazione sconosciuta fino a quando non sono entrate in aereo. E quindi sono arrivate a Tel Aviv, dove si sono lasciate andare e cullare dalla dolcezza del posto. C’è stato anche modo di girare tra i mercatini e i tanti luoghi d’incanto per una avventura da costudire e incorniciare. Non a caso Cristina Chiabotto ha scritto: «Alle persone speciali che riempiono la mia vita. Vi voglio un bene immenso».

MARCO ROSCIO E CRISTINA CHIABOTTO SI SPOSANO: ADDIO AL NUBILATO A TEL AVIV

«Grazie sister, il nostro viaggio della vita», ha anche scritto sui social. Dopo l’addio al nubilato, Cristina Chiabotto e Marco Roscio si preparano all’evento più importante: il loro matrimonio. Le nozze dovrebbero tenersi, secondo quanto riportato da Fanpage, in una villa alle porte di Torino. Non dovrebbero esserci particolari invitati vip, ma ci sarà un’illustre eccezione da parte di Cristina Chiabotto. Pare che sarà presente l’intera famiglia Agnelli. Ad occuparsi dell’organizzazione del matrimonio è proprio Cristina. Marco Roscio comunque è manager presso l’azienda Cartiera Giacosa Spa, ma è anche appassionato di golf e in passato ha militato come giocatore nelle giovanili della Juventus. Tra l’altro proprio la squadra bianconera è quella di cui Cristina Chiabotto è tifosa sfegatata. Lo testimonia anche la presenza della famiglia Agnelli al completo, che attesa la “fedeltà bianconera” dell’ex Miss Italia.

