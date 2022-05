Marco Roscio e Luce Maria, marito e figlia Cristina Chiabotto/ Arriva un altro bimbo

Marco Roscio e Luce Maria, i due grandi amori di Cristina Chiabotto

Marco Roscio e Luce Maria sono il marito e la figlia di Cristina Chiabotto. Lui, torinese classe 1986, lavora come manager ed è diventato noto al grande pubblico da quando ha sposato la conduttrice ed ex Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto. Laureato in Economia Aziendale, lavora come direttore commerciale presso Cartiera Giocosa SPA. A quanto pare è un grande tifoso della Juventus, società per la quale ha svolto anche un tirocinio durante gli studi. Con Cristina Chiabotto ha tante passioni in comune, in primis quella per gli animali. I due, infatti, hanno deciso di adottare insieme un dolcissimo esemplare di spinone bianco di nome Paper. Ma quando si sono innamorati Marco Roscio e Cristina Chiabotto? Andiamo subito a scoprirlo.

Marco Roscio e Luce Maria, nozze dopo un solo anno di fidanzamento, poi l’arrivo della figlia Luce Maria

I due si sono avvicinati nel 2018, dopo la rottura tra la Chiabotto e l’attore Fabio Fulco. I due hanno deciso di sposarsi dopo appena un anno di fidanzamento, nel 2019, con una cerimonia meravigliosa alla Reggia di Venaria. Il 7 maggio 2021 è nata la loro prima figlia, Luce Maria. Recentemente, la coppia, ha poi confessato di aspettare un altro bambino: “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in quattro più la nostra Paper”, le parole della Chiabotto su Instagram.

