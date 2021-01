Marco Roscio, marito Cristina Chiabotto/ “La migliore metà che potessi desiderare”

Marco Roscio e la dedica romantica alla moglie Cristina Chiabotto

Con una dedica social diretta alla moglie e alla bambina in arriva, Marco Roscio, marito di Cristina Chiabotto, ha deciso di commentare la sua vita in questo momento di estrema felicità. In poco tempo è diventato marito dell’ex Miss Italia e presto saranno una famiglia al gran completo, cosa potrebbe desiderare di più? Lui stesso sui social ha parlato della moglie come “della migliore metà che potesse avere al suo fianco in questo percorso” postando una foto delle loro nozze e sottolineando di essere ancora in grado di sentire quella stessa emozione: “Eh già, chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante? Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso, stancante, ma dicono tutti che sarà estremamente bello!”.

Marco Roscio, chi è e che lavoro fa il marito di Cristina Chiabotto?

Marco Roscio è arrivato nella vita di Cristina Chiabotto dopo la fine della sua lunga relazione con Fabio Fulco. Dopo l’addio, la bella Miss Italia ha ritrovato il sorriso al fianco dell’imprenditore torinese che non solo è riuscito a portarla all’altare in poco tempo ma che adesso aspetta con lei di stringere tra le braccia la loro bambina. Marco Roscio classe 1986, si laurea in Economia Aziendale e riesce a fare uno stage nella Juventus prima di approdare alla Cartiera Giocosa SPA di cui adesso è manager e direttore commerciale. Nel 2018 ha conosciuto Cristina Chiabotto e nel Settembre del 2019 l’ha sposata alla Reggia di Venaria con ben 400 invitati tra cui anche Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Nei giorni scorsi la coppia ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio e oggi, ospite a Verissimo, Cristina Chiabotto svelerà anche il sesso del nascituro, una famminuccia.



