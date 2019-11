Marco Roscio, marito Cristina Chiabotto/ Nel passato dell’ex Miss anche Fabio Fusco

Marco Roscio, neo marito di Cristina Chiabotto, in questo momento difficile per l’ex Miss Italia avrà deciso certamente di starle accanto. La conduttrice e modella, infatti, è finita al centro della bufera per aver accumulato nei confronti del fisco debiti per oltre 2 milioni e mezzo. Una scandalo giunto come una doccia fredda proprio a poche settimane dalle nozze con Marco, un imprenditore piemontese lontano dal mondo della televisione. Le informazioni sul suo conto sono scarne: si sa ad esempio che, esattamente come la Chiabotto, sarebbe un grande tifoso della Juventus. Come rammenta SkyTg24, era l’estate del 2018 quando Cristina postò alcune foto che la immortalavano con un misterioso uomo. Gli scatti fecero ben presto il giro del web e la mostrarono al fianco di colui che poi sarebbe diventato alcuni mesi dopo il marito. Solo dopo qualche tempo arriva la conferma da parte della stessa soubrette che annuncia il suo fidanzamento con Marco Roscio. Il 21 settembre scorso i due si sono sposati nella chiesa di Sant’Uberto, a Veneria, in provincia di Torino. Di recente, prima che la bufera si abbattesse sulla Chiabotto, erano trapelate le indiscrezioni sul fatto che la modella potesse essere incinta. Fotografata da Diva e Donna insieme al neo sposo, la Chiabotto aveva mostrato un pancino sospetto.

FABIO FULCO, L’EX STORICO DI CRISTINA CHIABOTTO

La storia d’amore tra Marco Roscio e Cristina Chiabotto è nata circa due anni fa, dopo la fine della lunga relazione tra l’ex Miss Italia e l’attore Fabio Fulco durata oltre un decennio. Tra i due, dopo la rottura, non mancarono numerose frecciatine a mezzo stampa ma anche in tv. L’ex coppia, insieme dal 2005, aveva fatto sognare il pubblico italiano ma, come le peggiore favole, nel 2017 quell’amore destinato a durare per sempre era arrivato al capolinea. Proprio in seguito al matrimonio tra la Chiabotto e Marco Roscio celebrato lo scorso settembre, l’ex Fabio Fulco era finito al centro di una piccola polemica social. Tutto nacque da un selfie dell’attore alla stazione di Mondovì dove si trovava per impegni lavorativi. Una fan aveva prontamente commentato lo scatto: “Sei bellissimo, la tua ex s’è sposata un rospo”. Fulco aveva così replicato con l’emonji che ride senza aggiungere altri commenti sulle nozze della sua ex storica. Ne derivò una polemica nella quale intervennero anche altri utenti e che portò l’attore a intromettersi nuovamente con toni tutt’altro che pacati. Dopo la rottura era stata la Chiabotto a spiegarne i motivi: “Non c’è stato un motivo scatenante, ma semplicemente il tempo aveva prosciugato le emozioni e i sentimenti. Ci hanno idealizzato come coppia, era una favola reale che non prevedeva il lieto fine”. Fulco invece, a Domenica Live aveva commentato: “È stato un sogno, ma era solo il mio sogno. A un certo punto, è suonata la sveglia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA