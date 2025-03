Marco Rossetti, chi è e carriera dell’attore: gli inizi a teatro

Questa sera debutta su Rai 1 la nuova fiction Costanza; oggi pomeriggio nella nuova puntata di Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini, oltre a Miriam Dalmazio che interpreta l’omonima protagonista, ci sarà in studio anche Marco Rossetti, che veste invece i panni di Marco. L’attore è ormai diventato un volto noto delle fiction, soprattutto negli ultimi anni, ma ha alle sue spalle una lunghissima gavetta cominciata soprattutto nel mondo del teatro.

Ettore Bassi, chi è?/ Dal successo con Carabinieri al 'ritiro' dal piccolo schermo: "Ora la mia idea è..."

Originario di Roma e classe 1985, ha ottenuto il diploma in recitazione presso il Centro sperimentale di cinematografia nel 2011, ma ha avviato il suo percorso professionale diversi anni prima. È il 2003 quando debutta a teatro in Cronaca di un amore terrestre, prendendo parte a numerose opere e spettacoli e rimanendo attivo sulla scena per diversi anni. “Il teatro mi ha salvato, ma in un certo senso ha salvato anche mia mamma…”, ha raccontato in un’intervista a La volta buona lo scorso gennaio, ricordando di essere stato un adolescente piuttosto irrequieto.

Chi è Miriam Dalmazio: carriera, il compagno Paolo e il figlio Ian/ Da stasera è protagonista in "Costanza"

Marco Rossetti, il successo nelle fiction tv e la vita privata: ha una fidanzata?

Ma la carriera di Marco Rossetti si è snodata soprattutto nelle fiction televisive, inizialmente prendendo parte a diversi episodi di Distretto di Polizia e R.I.S. – Delitti imperfetti e ottenendo successivamente ruoli di spicco in fiction come Doc – Nelle tue mani, Black out e Un passo dal cielo, sino al debutto in Costanza previsto per questa sera su Rai 1. Diverse esperienze anche al cinema, dove ha debuttato nel 2010 in Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio; nel 2021 è stato invece diretto da Alessandro Genovesi in 7 donne e un mistero.

Alessandra Celentano, chi è?/ Dalla malattia che non le permette di ballare alla separazione dal marito

Per quanto riguarda invece la vita privata, Marco Rossetti ha una fidanzata? L’attore in passato ha avuto una storia d’amore con l’ex Beatrice Arnera, di professione attrice e cantante e classe 1995; dopo essersi conosciuti in occasione di un provino, la coppia ha vissuto una breve relazione interrottasi improvvisamente durante il lock-down in pandemia. Da quel momento in poi non sono più emersi gossip di rilievo sulla vita sentimentale dell’attore, che al momento dunque dovrebbe essere single.