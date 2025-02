Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, ha rilasciato una intervista esclusiva con la giornalista canadese Catherine Herridge, nella quale ha parlato dei progetti in corso per il Dipartimento di Stato e della situazione internazionale, soffermandosi in particolare sui probabili accordi da raggiungere con la Russia per la pace in Ucraina e sulle proposte da fare a Zelensky in vista di un incontro tra Trump e Putin, che potrebbe avvenire presto. Dopo il vertice di colloqui tra delegazioni a Riad, Rubio rilancia la possibilità di riallacciare una partnership strategica tra i due paesi.

“Dobbiamo mantenere i rapporti con la Russia, indipendentemente dalle azioni di Mosca” ha affermato, sottolineando: “Che ci piaccia o no si tratta di una nazione che è una potenza globale e possiede il più grande arsenale tattico nucleare al mondo“. Rispondendo poi alla possibilità di colloqui tra i due presidenti ha anticipato: “Prima di fissare una data occorrerà stabilire un obiettivo preciso sul progresso dell’accordo di pace di cui si parlerà, che in quel momento dovrà essere già in stato avanzato“.

Marco Rubio: “Trump è l’unico che può fermare la guerra in Ucraina”

Marco Rubio, segretario di Stato Usa, al primo mese dall’insediamento di Trump fa il punto della situazione sui prossimi obiettivi del governo, dichiarando soprattutto di voler dare priorità alle esigenze nazionali e poi risolvere i conflitti internazionali. Su quest’ultimo punto ha affermato che Trump è l’unico che può fermare finalmente la guerra in Ucraina e trovare un accordo con la Russia che Zelensky dovrà accettare per proteggere gli interessi della popolazione. Sull’altro fronte invece, quello del Medio Oriente, alla luce dell’ultima restituzione degli ostaggi israeliani morti ha dichiarato: “Ricostruiremo Gaza eliminando ogni traccia di Hamas, l’organizzazione terroristica ha dimostrato con chi abbiamo a che fare, si tratta di terroristi che rapiscono intere famiglie e uccidono bambini”

Aggiungendo: “Non dobbiamo lasciare che possano tornare ad agire sottomettendo la popolazione locale e organizzando altri attentati contro Israele. Il loro scopo è quello di distruggere, dobbiamo allontanarli dalla popolazione civile“. Altra mossa del governo Trump per garantire la stabilità dell’area, come ha confermato Rubio: “Sarà prevenire che l’Iran continui a sponsorizzare i gruppi terroristici e che il regime utilizzi altri fondi per aumentare le riserve di armi nucleari“.