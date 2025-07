Il segretario di Stato americano Marco Rubio, impegnato contemporaneamente nei colloqui per il cessate il fuoco sia a Gaza che in Ucraina, ha dichiarato che ci potrebbe essere una soluzione imminente per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, perchè ci sono segnali che potrebbero indicare l’imminente fine delle ostilità. Nell’intervento di Rubio, riportato da Bloomberg inoltre, si evidenzia una rinnovata speranza ed ottimismo, non solo per il raggiungimento di un accordo tra Israele e Hamas, ma anche per l’apertura al ripristino degli aiuti umanitari per la popolazione vista la drammatica situazione, e l’urgenza di riattivare i corridoi umanitari, come aveva sottolineato anche durante il colloquio telefonico con Tajani.

Per quanto riguarda la soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina invece, il segretario ha incontrato questa mattina a Kuala Lumpur il ministro degli esteri del Cremlino Serghei Lavrov, con il quale ha affrontato la questione insieme ad altre problematiche che riguardano le crisi in Siria e Iran. Dal colloquio, come riporta la stampa internazionale, sarebbe emersa la volontà della Russia a partecipare ad una nuova sessione di trattative, e questo potrebbe evitare l’imposizione di nuove sanzioni che altrimenti in caso di mancata collaborazione gli Usa saranno costretti a imporre.

Marco Rubio: “La Russia ha presentato una idea interessante su cui costruire la strada per la pace in Ucraina”

Marco Rubio ha incontrato il ministro Lavrov per discutere in merito ai negoziati per la pace in Ucraina. Al termine dei colloqui, il segretario di Stato Usa ha dichiarato che, anche per questa situazione, come in quella in Medio Oriente, starebbero arrivando segnali positivi di apertura per un cessate il fuoco e la fine delle ostilità.

Sulla trattativa Russia Ucraina in particolare ha dichiarato che Mosca ha presentato una nuova idea di risoluzione, che non costituisce un approccio nuovo agli accordi, ma piuttosto una proposta interessante sulla quale si potrebbe iniziare a lavorare per creare una tabella di marcia che possa portare al termine della guerra. Ha poi aggiunto che la strada potrebbe non portare subito alla pace ma è un ottimo punto di inizio per aprire la strada ad un nuovo percorso, annunciando poi che ne avrebbe parlato con il presidente Trump.

