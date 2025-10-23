Chi è Marco Salvaderi, fidanzato di Mariasole Pollio: insieme da circa 4 anni, hanno sempre protetto la liaison dal gossip e dalle indiscrezioni.

A dispetto della giovane età, Mariasole Pollio ha già ampiamente dimostrato di essere in grado di destreggiarsi tra set e studi televisivi. Da tempo la apprezziamo sia come attrice che come conduttrice e, l’affetto del pubblico, spesso sfocia in curiosità disparate relative anche alla sua vita privata e sentimentale. Ha un fidanzato? Una domanda ricorrente tra i fan dell’attrice e la risposta è arrivata già diverso tempo fa, sui social. Nel 2022 Mariasole Pollio ha confermato la relazione con Marco Salvaderi, noto e talentuoso musicista. Da allora la liaison non ha vissuto battute d’arresto e forse il segreto risiede nella discrezione che caratterizza entrambi.

Marco Salvaderi, fidanzato di Mariasole Pollio: “Quando la vita ti vuole salvare…”

Un amore senza vetrine mediatiche, senza la ricerca dell’attenzione mediatica; Marco Salvaderi – fidanzato di Mariasole Pollio – pur appartenendo anche lui al mondo dello spettacolo, in qualità di musicista, non ama la luce dei riflettori e insieme proteggono il loro rapporto dalle ingerenze di gossip e cronaca rosa. Tutto ciò che sappiamo del loro amore si evince dalle rare occasioni in cui hanno avuto modo di raccontarsi, soprattutto sul web.

In tal senso, spicca una dedica recente di Mariasole Pollio per il suo fidanzato Marco Salvaderi. Una tenera foto di coppia accompagnata dalla didascalia: “Quando la vita vuole salvare un essere umano gli manda l’amore”. Parole inequivocabili, rappresentative della bellezza del loro rapporto che ormai dura da circa 4 anni e che colora senza dubbio la vita di entrambi.