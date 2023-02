Marco Sansonetti, ex marito di Anna Oxa/ L’ex guardia del corpo 22 anni più giovane

Marco Sansonetti, chi è l’ex compagno di Anna Oxa e chi sono i figli della cantante avuti da Gianni Belleno

Marco Sansonetti è l’ex marito della celebre cantante Anna Oxa. La loro storia d’amore ha sempre fatto discutere per via della differenza di età, l’uomo infatti ha ventidue anni in meno dell’artista, con la quale si è unito in matrimonio con una cerimonia buddhista a Cantù negli anni duemila. La loro relazione durò fino al 2008, poi le strade della cantante e dell’ex bodyguard si sono separate definitivamente. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Anna Oxa, ricordiamo che la sessantunenne barese si è sposata altre due volte in passato e che ha avuto anche dei figli.

Significato Testo "Sali (Canto dell'anima)" Anna Oxa/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

I suoi ex mariti sono stati il musicista Franco Ciani, l’imprenditore di origini albanesi Behgjet Pacolli e appunto l’ex guardia del corpo Marco Sansonetti. Dalla relazione avuta con il batterista dei New Trolls Gianni Belleno, invece, sono nati la figlia Francesca e il figlio Qazim. Le prime nozze della cantante arrivano all’età di diciannove anni, quando promette amore eterno al produttore Franco Ciani, all’epoca poco più che ventenne. Iconico lo scatto in cui Anna Oxa e il compagno tagliano la torta del loro matrimonio, celebrato nel 1980.

Iva Zanicchi: "Anna Oxa ha i giornalisti contro!"/ "L'hanno messa ultima apposta"

Marco Sansonetti, l’ultima grande storia d’amore di Anna Oxa

Franco Ciani verrà ritrovato morto suicida nel gennaio del 2020, in una stanza d’albergo a Fidenza. Alla base del gesto pare ci fossero motivi di origine economica e professionale. La notizia ovviamente, aveva lasciato di sasso Anna Oxa che non riusciva a credere quanto accaduto. Dopo la storia finita con Ciani, come dicevamo Anna Oxa ebbe una relazione col musicista Gianni Belleno, artista che la fece anche diventare mamma per la prima volta di Francesca e Qazim.

I rapporti tesi tra i due si trasformarono in una lotta in tribunale per “violazione degli obblighi di assistenza familiare” nei confronti dei due figli. L’ex di Anna Oxa fu così condannato a sei mesi di reclusione e al risarcimento di 5mila euro per il figlio all’epoca di quattordici anni e di 25mila euro per la figlia maggiorenne. L’ultima storia d’amore importante della cantante, come sottolineavamo, è quella con Marco Sansonetti. Quest’ultimo fu una sua ex guardia del corpo, di ventidue anni più giovane, con la quale si sposò Cantù. La loro unione terminò senza particolari strascichi nel 2008.

Sanremo 2023, Anna Oxa contro le critiche/ "Analfabeti, fatevi seguire da esperti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA