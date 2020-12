Marco Santageli, fidanzato Martina Sambucini Miss Italia 2020/ La gioia per la sua Miss “Te lo meriti”

Tanti ospiti a Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone, e fra questi anche la fresca vincitrice di Miss Italia 2020, Martina Sambucini: racconterà qualcosa di più del suo fidanzato, Marco Santangeli? Ovviamente, noi amanti del gossip, speriamo di sì, anche perchè della dolce metà della ragazza più bella dello stivale non si hanno moltissime informazioni. I colleghi di Fanpage raccontano di come Marco Santageli sia giovanissimo, come del resto la bella vincitrice del concorso (ha 19 anni), e frequenterebbe il liceo linguistico nella capitale.

Sembra che i due si siano conosciuti proprio sui banchi di scuola, fra una lezione e un’altra, anche se a riguardo non vi sono notizie ufficiali. La cosa certa è che anche Miss Italia ha frequentato lo stesso istituto scolastico, di conseguenza il rumors potrebbe essere alquanto attendibile, e renderebbe ancora più magica la loro storia d’amore ancora acerba. 19Enne anche lui, Marco Santageli ha supportato fin da subito il desiderio della sua fidanzata di partecipare a Miss Italia, incoraggiandola sempre e comunque.

MARCO SANTAGELI, FIDANZATO MARTINA SAMBUCINI: TANTO AMORE SUI SOCIAL

La loro storia d’amore, da quello che si può capire dai social, ed in particolare da Instagram, sembra sia iniziata un paio di anni fa, indicativamente nel 2018, e al momento non presenta alcuno scricchiolio ma starebbe andando a gonfie vele. Lo si capisce anche dai numerosi momenti condivisi sui social dai due, come quando Marco Santegeli ha esternato tutta la sua gioia su Instagram una volta appresa la notizia che la sua Martina Sambucini aveva vinto il concorso di Missa Italia. “Amore mio ti meriti tutto questo – la stories Instagram che aveva postato il giovane – chi ti conosce sa quanto vali e quanto sei umile, sono felice di avere al mio fianco una donna come te, ci hai fatto emozionare, ti amo tantissimo sei la mia vita”.

