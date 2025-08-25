Marco Santin - voce iconica della Gialappa’s Band - ha tuonato sul terribile genocidio in corso a Gaza ma le parole dividono l’opinione pubblica.

Il tema bellico, su più fronti, è tristemente all’ordine del giorno; dopo la guerra tra Russia e Ucraina, negli ultimi mesi è il conflitto nella Striscia di Gaza a tenere banco la politica mondiale e anche diversi esponenti del mondo dello spettacolo non evitando di esporsi su quanto sta accadendo tra Israele e Palestina. Tra gli ultimi ad inserirsi nella discussione spicca Marco Santin che si sarebbe espresso in maniera divisiva e diretta sul tremendo genocidio in corso.

I fatti, come racconta Virgilio Notizie, sarebbero risalenti ai primi giorni di agosto e precisamente ad un evento condotto proprio da Marco Santin della Gialappa’s Band. Introdotto il discorso bellico, il 63enne avrebbe asserito: “7 ottobre e Hamas sono tutte caz*ate”, ponendo l’accento su come a suo dire sarebbero un modo improprio di raccontare eventi che in realtà risalgono a quasi un secolo fa e che da anni sono matrice di dolore e morte in quella terra. “E’ dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese”.

Marco Santin e lo scontro con un uomo nel pubblico dopo le parole su Gaza: il ‘caso’ divide l’opinione pubblica

A dividere è anche la contestazione a Marco Santin dopo le suddette parole. Dal pubblico – come racconta Virgilio Notizie – una persona palesemente in disaccordo avrebbe tuonato: “Ma cosa dici, sce*o!”. Tempestiva la replica del volto della Gialappa’s Band: “Torna a studiare!”. La questione ovviamente si è poi ampliata con ulteriori argomentazioni: “Gli unici imbecilli che non prendono una posizione siamo noi italiani nonostante la questione orripilante che sta succedendo a Gaza”. A suo dire, sarebbe altrettanto fuorviante l’idea di doversi schierare da una parte piuttosto che dall’altra piuttosto che focalizzarsi sull’atrocità del genocidio in corso.

Il ‘caso’ delle parole choc di Marco Santin della Gialappa’s Band sta chiaramente agitando anche i media con visioni opposte. Andrea Scanzi – come racconta Virgilio Notizie – si sarebbe schierato dalla sua parte irridendo il contestatore nel pubblico: “Il solito caso umano, perfetto come parlamentare di Lega, Fratelli d’Italia o Italia Viva”. Diversa invece la posizione di Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico: “Onore all’unico spettatore che non si è adeguato alla narrazione prevalente” – avrebbe scritto su X – “E che non ha avuto paura di protestare a viso aperto dicendo ad alta voce le sole parole possibili”.