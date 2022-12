Marco Sciammarella, Nuovi eroi/ Quando musica e arte diventano accessibili a tutti

Marco Sciammarella e l’Allegro Moderato, l’orchestra sinfonica inclusiva

C’è anche Marco Sciammarella tra i nuovi eroi raccontati da Veronica Pivetti su Raitre, nell’omonima trasmissione. Chi è Marco Sciammarella? E’ innanzitutto l’ideatore e fondatore di Allegro Moderato, un’orchestra sinfonica composta da cinquanta elementi, che coinvolge per due terzi persone con disabilità fisiche e mentali. Un progetto di inclusione sociale, che nasce per l’amore dell’arte, in ogni sua forma. Cosa sappiamo dunque dell’ideatore di questa splendida iniziativa che va avanti da diversi anni?

Innanzitutto che ha la musica nel suo dna: lavora infatti come insegnante e da quando, giovanissimo, entra in contatto con il mondo della disabilità comprende subito l’importanza di sviluppare, produrre e favorire attività che potessero includere tutti, senza esclusioni. Sciammarella crede infatti che la formazione debba essere un’opportunità accessibile a tutti e da oltre 10 anni, con la sua associazione, dirige un’orchestra di musicisti disabili che si esibisce in giro per il mondo.

Marco Sciammarella tra i Nuovi Eroi della Pivetti. E non solo…

Marco Sciammarella è dunque uno dei ‘nuovi eroi’ che Veronica Pivetti celebra in questa puntata di giovedì 8 dicembre. Un insegnante le cui scelte sono evidentemente dettate dall’amore per la musica e per gli altri. Un binomio che sembra dominare la sua vita e che, come dicevamo, lo ha spinto ad ideare e fondare nel 2010, insieme ad altri esperti e insegnanti di musica, musicoterapia e professionisti del settore, un’organizzazione che ha come scopo principale l’inclusione e l’insegnamento della musica. Con la sua esperienza e il supporto dei suoi collaboratori, Marco Sciammarella sogna e fa sognare decine di persone con disabilità fisiche e mentali; persone con tanti desideri e altrettanti sogni da realizzare, magari nel mondo della musica…

