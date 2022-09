Marco Scimia, fidanzato Francesca Manzini/ Dall’ex violento all’uomo giusto

Marco Scimia, chi è il fidanzato di Francesca Manzini

Francesca Manzini è fidanzata con Marco Scimmia, barbiere e sosia di Johnny Depp. “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”, ha raccontato la comica e conduttrice sulle pagine di Diva e Donna. La relazione con Marco è iniziata dopo la fine della storia con Christian Vitelli. “La bellezza non ha confini, quando la si trova ci si perde in essa. Promettimi di tenermi sempre la mano così che io non possa perdermi di nuovo”, ha scritto Marco su Instagram, pubblicando uno scatto insieme a Francesca. Nel suo libro “Stay manza” la Manzini ha parlato del fidanzato Marco nel capitolo “l’uomo giusto”: “Sto talmente bene che non mi accorgo del tempo che passa”, ha commentato a Uno Mattina Estate.

Francesca Manzini: il dolore in amore prima di Marco Scimia

Nel suo libro, Francesca Manzini ha parlato delle storie d’amore che ha avuto prima dell’incontro con Marco Scimia: “Ho vissuto dei drammi fortissimi in amore che mi hanno uccisa, se vogliamo moralmente, mi hanno formato perché il male è bellissimo. Io ho ringraziato l’uomo sbagliato perché ciò che ti dà l’autodistruzione o distruzione, o ti rende una persona violenta, o ti rende una persona folle e artista, ti rende una persona speciale e io sono diventata quest’ultima”. Già in altre occasioni la comica aveva parlato di questo “uomo sbagliato”, un ex fidanzato che l’ha picchiata più volte: “Il mio ex mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva. Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni. Avevo 23 anni e sono tornata a vivere a 27 quando Chiambretti mi ha chiamato in tv, i segni di quegli anni terribili però sono ancora dentro di me”, aveva svelato al Corriere della Sera.

