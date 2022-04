Marco Senise/ Con Guendalina Tavassi è “guerra” a L’Isola dei Famosi

Marco Senise, al centro delle polemiche: prossimo eliminato?

Marco Senise è sbarcato in Honduras lunedì 11 aprile insieme a Licia Nunez per partecipare a L’Isola dei Famosi. Nonostante sia arrivato da pochissimi giorni, ha già attirato su di sè le critiche di alcuni naufraghi: Guendalina Tavassi parlando con Nicolas Vaporidis si sfoga circa l’atteggiamento del conduttore poiché pare che abbia preso questa esperienza come una vacanza. Guendalina ritiene che, appena arrivati in un gruppo nuovo si debba darsi da fare, essere proattivi e chiedere come essere utili. Al contrario Marco non fa altro che prendere il sole, rilassarsi e chiacchierare senza fare assolutamente nulla. Anche altri concorrenti aveva avuto il medesimo comportamento, come Carmen per esempio, ma hanno finalmente capito quanto sia importante darsi da fare. Inoltre, Marco ha anche molto appetito ed è una bocca in più da sfamare.

Guendalina ritiene che Marco Senise sia sbarcato all’Isola dei famosi 2022 pensando di fare una settimana di vacanza per prendere il sole e perdere qualche chilo. Marco dal canto suo parla di Licia, con cui è sbarcato qualche giorno fa sull’isola, insieme a Laura. Se quest’ultima sostiene che a pelle non ha un buon feeling con Licia, Marco invece ha una buona opinione della nuova naufraga, che tra l’altro conosce da anni. Laura dice di vedere Licia sempre sola e se Marco si sta integrando abbastanza bene nonostante sia sulla spiaggia da pochi giorni, per Licia non sembra essere lo stesso. I compagni infatti pensano che l’attrice si sia studiata ognuno di loro prima di arrivare nell’isola e che il suo comportamento non sia limpido e sincero.

Quella di Marco Senise a L’Isola dei Famosi è un ritorno non di poco conto visto che era da diversi anni lontano dai radar della televisione. Il conduttore classe 1964 di Roma aveva vissuto una decina di anni fa momenti di grandissima notorietà soprattutto grazie alla sua presenza a Forum. Nel programma di Mediaset era stato tra i protagonisti dal 1998 al 2007 per poi fermarsi un anno e tornare dal 2008 al 2013. Questa esperienza lo aveva portato anche a lavorare come attore, nel 2012 infatti l’avevamo visto in una piccola particina nella serie televisiva de I Cesaroni, precisamente nella quinta stagione.

Da quel momento era pressoché sparito da Mediaset, vivendo un biennio di collaborazione anche abbastanza fruttuosa con gli albanesi di Agon Channel. Lì dal 2014 al 2015 aveva condotto Chance, A Fior di Pelle e A Casa nostra. Prima di rivederlo a L’Isola dei Famosi quest’anno c’era stata anche la breve parentesi di Fashion Tv quando nel 2017 aveva condotto Miss Europe Continental. Personaggio di grande carattere e anche dalla spiccata ironia ha finalmente ritrovato il palco che gli compete con grande possibilità di rientrare nel giro della tv che conta, quella che merita.











