Marco Senise, perchè si è lasciato con Antonella Elisa?/ “Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori”

Marco Senise, conduttore televisivo noto soprattutto per il programma Forum, è stato il fidanzato di Antonella Elia, nota showgirl attualmente attiva nel mondo dello spettacolo come giudice della Pupa e il Secchione Show. Il conduttore è sempre stato un uomo affascinante ma molto riservato nella sua sfera privata, eppure si è trovato al centro della polemica a causa della storia d’amore vissuta insieme alla Elia, a quanto pare, finita molto male.

Da poco abbiamo assistito al suo arrivo all’Isola dei Famosi 2022 insieme a Licia Nunez, di lui sappiamo che non è mai stato sposato e non ha figli. Grazie ai salottini di Barbara D’Urso sappiamo che la storia con Antonella sarebbe durata circa due mesi e sia finita molto male. Poco dopo la storia tra Antonella e Marco, lui ha frequentato la showgirl Valeria Marini. Sul suo conto, Marco afferma: “Una sera io ero al ristorante, Valeria entra con un’amica e si siedono a un tavolo. Ha cominciato a mandarmi baci. Una volta finita la storia con Antonella, mi sono visto qualche volta con lei. E’ iniziato un flirt, poi è finito perché stare dietro a Valeria non è facile”.

I motivi della rottura tra Marco Senise e Antonella Elia e le loro dichiarazioni in merito

E’ proprio grazie alle interviste rilasciate da Marco Senise e Antonella Elia, nei salottini di Barbara D’Urso, che capiamo i motivi della rottura della loro relazione e dell’astio rimasto in seguito. Senise racconta: “La cosa che mi ha sconvolto di più è che una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua. Alle 3 di notte si sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva rimanere a dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima”.

Pare dunque che il motivo della rottura sia stato il fatto che la Elia abbia cacciato Marco di casa, in piena notte. Sul suo conto la showgirl aveva detto: “Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso, due mesi scarsi grazie al cielo”. Le parole di astio da parte di Antonella fanno indubbiamente capire che comunque prima della rottura, tra loro le cose non andavano bene, eppure Marco sostiene che lei sia rimasta amareggiata perché quella di terminare la relazione è stata una sua scelta.











