Marco Senise, eliminato dall’Isola dei Famosi?/ In difficoltà a Playa Sgamada: “digiuno di quattro giorni”

Marco Senise inizia a cedere all’isola dei famosi?

Marco Senise a L’Isola dei Famosi 2022 non sta certamente brillando per le sua intraprendenza. Il naufrago è stato subito eliminato dal pubblico da casa, ma prima di lasciare la Palapa è stato chiamato al bacio di Giuda che ha lasciato a Ilona Staller. L’attore e conduttore ha poi raggiunto Playa Sgamada con Lory Del Santo. Una convivenza riuscita quella tra i due che a Playa Sgamada hanno ritrovato Clemente Russo prima del suo ritorno in gioco nell’isola principale. La permanenza di Marco non è certo passata inosservata al pubblico nè tantomeno agli opinionisti con Nicola Savino che ha definito Senise come “un grande lavoratore, sempre con la canna in mano”. In realtà il conduttore è sembrato sin dall’inizio in grande difficoltà con Ilary Blasi che durante la diretta ha anche ironizzato sul naufrago dicendo: “Marco non ce la fa neppure a uscire dalla barca, ma cosa è successo?”.

Marco Senise/ “Sono stato male, a Playa Sgamada mi darò da fare”: promessa mantenuta?

L’arrivo a Playa Sgamada non è stato semplice per Marco Senise che, chiamato a scegliere se restare in gioco o tornare a casa in Italia, ha preferito continuare la sua esperienza sull’isola degli sgamadi.

Marco Senise dorme solo a Playa Sgamada

“Mi darò da fare, come al solito” sono state le prime parole di Marco Senise che in realtà nel corso della sua permanenza a Playa Sgamada ha dimostrato il contrario di tutto. L’attore, infatti, ha perlopiù dormito sotto la capanna costruita dai naufraghi che lamentavano proprio la sua mancanza di iniziativa. In realtà a spiegare come mai non ha fatto nulla è stato proprio il diretto interessato che si è giustificato dicendo: “io là non sono riuscito a dare il massimo perché sono stato male. Ho fatto un digiuno di quattro giorni completo”.

Carmen e Marco Senise nuova coppia?/ Lei: "Mi piace come fa i massaggi. E poi..."

Giustamente Clemente Russo gli ha fatto notare: “abituati perché hai pure abbastanza carne addosso”. Intanto dallo studio di Milano l’amica Emanuela Tittocchia ha cercato di confortato: “fai conoscere anche il Marco forte, determinato, lavoratore, forte, simpatico che sei”.

