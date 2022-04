Marco Senise, Guendalina Tavassi l’asfalta/ “Ci hanno dato il pezzo più brutto”

Marco Senise sbarca all’Isola dei Famosi e convince il pubblico

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda su Mediaset abbiamo assistito a tantissime sorprese, sono anche approdati due nuovi naufraghi in Honduras. Il primo nuovo concorrente è Marco Senise l’ex conduttore di forum, che ha deciso di intraprendere questa nuova avventura mettendosi in gioco sull’isola. Marco ha avuto diverse esperienze in televisione , dove ha anche presentato nel 2019 con Veronica Maya il concorso Miss Europe Continental, dove è emerso il personaggio della Pupa e il Secchione Nicole di Mario. Marco è una persona molto riservata, anche se in passato ha avuto delle relazioni con Valeria Marini e Antonella Elia, che genera ricordi nefasti ad entrambi. Queste storie risalgono agli anni 90 e le rivalità tra le due donne hanno lasciato dei segni anche in futuro, tanto che la Elia rinnega il suo passato con Marco, ringraziando di aver passato con lui solo due mesi. Dopo essersi allontano dal grande schermo per diversi anni ha deciso di riprendere in mano la sua vita e avventurarsi nelle spiagge dell’Honduras dove è arrivato accompagnato da Licia Nunez.

I due concorrenti sono arrivati per sostituire Luciano Michetti e Patrizia Bonetti, usciti dal gioco in maniera prematura per cause indipendenti dalla sfida dell’Isola dei Famosi. La prima ha dovuto infatti fare ritorno in Italia a causa delle gravi ustioni del suo corpo provocatesi durante la prova del fuoco, mentre Michetti è stato espulso dal reality a causa di una bestemmia in diretta. Vedremo come si comporterà in queste giornate Marco, che dovrà ambientarsi con il gruppo degli altri naufraghi, che già hanno stretto dei legami e delle amicizie. Nel frattempo possiamo seguire l’andamento delle giornate in diretta attraverso i canali ufficiali Mediaset o aspettare la puntata in prima serata.

Marco Senise sfida Nicolas Vaporidis ai sondaggi per la preferenza del pubblico all’Isola dei Famosi. Marco è entrato da pochi giorni nel reality eppure sta convincendo già il pubblico. Assieme a Nick Luciani si preoccupa di costruire una capanna per sé e gli altri naufraghi. Un gesto che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico. Marco Senise è abile e lo dimostra anche quando parlando con Nick Luciani gli spiega: “Il terreno come vedi è in pendenza”. Guendalina Tavassi interviene e spiega: “Ci hanno dato il pezzo più brutto comunque. La squadra è già sfigata e in più ci chiamiamo Cucaracha”. Marco Senise aiuta anche Laura Maddaloni anche se sottolinea: “Non ho la stessa prestanza fisica di Clemente ma ci provo dai”. Poi fa notare: “Hai visto che mi hanno soprannominato Panatta?”. Marco Senise è soddisfatto per questo epiteto e confessa: “Da ragazzo sono sempre stato un suo fan e i miei amici mi chiamano Adriano”.

Marco Senise riserverà delle belle sorprese all’Isola dei Famosi. Senise è noto al pubblico televisivo per aver fatto parte dal 1998 al 2013 di Forum affiancando, insieme a Fabrizio Bracconeri, le conduttrici Paola Perego e Rita dalla Chiesa. Al termine dell’esperienza nel tribunale catodico Mediaset, ha poi condotto diversi programmi sull’ormai defunto Agon Channel e diversi eventi sul territorio come Miss Europe Continental, il concorso di bellezza che ha visto trionfare Nicole Di Mario, tra le concorrenti de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso. Non molto tempo fa, proprio nei salotti della conduttrice partenopea, è stato ospitato per parlare dei suoi flirt del passato con Valeria Marini e Antonella Elia che avrebbero originato le ruggini tra le due.











