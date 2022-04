Marco Senise, Isola dei famosi 2022/ Già a rischio eliminazione, ma…

Marco Senise è già a rischio eliminazione all’Isola dei Famosi 2022. Il noto conduttore televisivo ha messo piede in Honduras da poche settimane e la sua avventura rischia di volgere già al termine. A dire il vero il naufrago conta sull’aiuto dei fan per superare la nomination con Ilona Staller, Estefania Bernal, Roger Balduino e Nick Luciani dei Cugini di Campagna. Per diversi anni la sua immagine è stata legata prevalentemente ad una trasmissione molto seguita del mezzogiorno di Canale 5 Forum, così Marco spera di poter proseguire la sua avventura sull’isola, grazie ai voti dei tanti fan che lo apprezzano e che lo hanno apprezzato nel corso di questi ultimi anni. Marco Senise è entrato in punta di piedi, ma non per questo è rimasto nell’ombra.

Marco Senise, nomination difficile all’Isola dei Famosi, ma il conduttore conta sulla spinta del pubblico

Al suo arrivo c’era stata qualche incomprensione con Blanco, che lo aveva ammonito, invitandolo a non esprimersi su questioni e dinamiche che non conosceva. Marco Senise, tuttavia, ha deciso di andare avanti per la sua strada e dire sempre la sua, con educazione e rispetto nei confronti degli altri ragazzi. Il suo ambientamento in Honduras sta procedendo tutto sommato bene, anche se sta pagando lo scotto di essere uno degli ultimi arrivati. E la nomination è arrivata puntuale, contro naufraghi sulla carta temibili. Nel mirino del pubblico, almeno di una parte, c’era finito Roger Balduino, dopo le accuse dell’ex fidanzata che si era sentita presa in giro per il suo comportamento sull’isola con Estefania. Un passo falso che potrebbe favorire Marco Senise, in una nomination che si profila comunque imprevedibile.

