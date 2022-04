Marco Senise/ “Sono stato male, a Playa Sgamada mi darò da fare”: promessa mantenuta?

Isola dei Famosi 2022, Marco Senise approda a Playa Sgamada ma le polemiche non si placano

Marco Senise è approdato da poco tempo all’Isola dei Famosi 2022 ma il pubblico da casa si sarebbe già fatta un’idea chiara sul conto dell’attore, al punto da averne decretato la sua eliminazione al televoto in occasione dell’ultima puntata. Dopo aver dato il suo “bacio di Giuda” a Ilona Staller, l’ex volto di Forum insieme a Lory Del Santo – anche lei eliminata – ha raggiunto Clemente Russo a Playa Sgamada. Come è andata la loro convivenza iniziale sulla nuova isola?

Sicuramente ne sapremo di più nel corso della puntata odierna, ma intanto lo sbarco si è rivelato inizialmente tranquillo. Sia Marco Senise che Lory Del Santo sono stati descritti ironicamente dall’opinionista Nicola Savino come “due grandi lavoratori, sempre con la canna in mano”, pronti quindi a dare una mano importante a Clemente. Tuttavia Ilary Blasi è stata la prima a prendersi gioco di Senise: “Marco non ce la fa neppure a uscire dalla barca, ma cosa è successo?”.

Le promesse di Marco Senise saranno mantenute?

Per Marco Senise è stata la sua prima volta a Playa Sgamada, l’isola dei Famosi di passaggio dove per lui si è presentata la doppia possibilità: rientrare in gioco o tornare in Italia. Dopo aver appreso le basi dalla padrona di casa, l’attore e conduttore, apparso inizialmente spaesato, ha iniziato a comprendere meglio cosa lo attende sulla nuova isola. “Mi darò da fare, come al solito”, ha commentato Marco Senise, svelando poi come mai non sia riuscito fino ad ora a dare il massimo.

“Io là non sono riuscito a dare il massimo perché sono stato male. Ho fatto un digiuno di quattro giorni completo”, ha si giustificato Senise, ma Clemente gli ha fatto notare come tutti loro siano a digiuno da settimane: “Abituati perché hai pure abbastanza carne addosso”, ha commentato Russo. Per l’occorrenza Emanuela Tittocchia, presente in studio, gli ha voluto fare delle raccomandazioni: “Fai conoscere anche il Marco forte, determinato, lavoratore, forte, simpatico che sei”. Riuscirà a resistere a Playa Sgamada?

