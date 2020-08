Marco Senise Vs Pietro Delle Piane/ “Indifendibile ma Antonella Elia lo perdonerà!”

L’avventura a Temptation Island 2020 si è conclusa per Antonella Elia e Pietro Delle Piane con un epilogo irrisolto. I due si sono lasciati alla fine del falò di confronto, poi, un mese dopo, il riavvicinamento. Infine, passato ancora qualche giorno, Antonella ha ammesso di essersi presa una pausa e di avere bisogno di riflettere sulla loro relazione. Detto questo, anche dai social non arrivano indizi su cosa stia accadendo alla coppia dopo le ultime dichiarazioni televisive. A parlare di loro, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv nel numero in edicola questa settimana, è stato però Marco Senise, ex volto di Forum e, soprattutto, ex fiamma di Antonella Elia. Parole critiche le sue, soprattutto nei confronti di Pietro. “Antonella? Il suo Pietro è indifendibile, eppure torneranno insieme!”, prevede l’uomo.

Marco Senise attacca Pietro Delle Piane dopo Temptation Island

Marco Senise non ha affatto apprezzato il comportamento avuto da Pietro Delle Piane nei confronti di Antonella Elia a Temptation Island 2020 e lo dichiara apertamente nel corso dell’intervista. “avrebbe fatto meglio ad ammettere la cosa e a chiedere scusa ad Antonella Elia“, sbotta l’uomo, toccando poi anche l’argomento maternità. Pietro, infatti, più volte ha sottolineato a Temptation di avere un figlio a differenza di Antonella che “Senza me è sola”. Senise allora tuona: “Se una donna a 56 anni non è diventata madre non puoi fargliene una colpa. Dire che lei tra dieci anni finirà a vivere in un ospizio è davvero di basso livello”. Come replicherà Pietro a queste critiche? E, soprattutto, Antonella lo perdonerà davvero?



© RIPRODUZIONE RISERVATA