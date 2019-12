Marco Sentieri, “Billy Blu”/ Video, in Romania è già una star (Sanremo Giovani)

Chi è Marco Sentieri

Marco Sentieri è un giovane artista napoletano, abbastanza famoso in Romania. In questo percorso diretto a Sanremo Giovani si è distinto per il suo brano Billy Blu. Questo potrebbe essere un anno fortunato per lui, soprattutto per la carriera con Sanremo. Classe 1985 ha coltivato sin da piccolo la passione per la musica, ha fondato un quartetto capace di arrivare ai primi posti di Sanremo Giovani, per la sezione rock. Poi si è dedicato alla carriera da solista. Ha partecipato anche ad X Factor arrivando ai Bootcamp. Tanti i progetti in cantiere e un brano che merita davvero di essere ascoltato….

Marco Sentieri, “Billy Blu”: un artista poliedrico

Nel percorso di Marco Sentieri, autore di “Billy Blu“, lo abbiamo visto sotto molti aspetti, certamente quello che emerge è che siamo di fronte ad un artista poliedrico che sa pararsi bene davanti alla situazioni. Ha saputo trasformarsi quando ce n’era bisogno, ha saputo dare del suo meglio e si è quindi fatto notare sul palco. Ovviamente la critica che gli viene mossa forse fa riferimento di fatto ad un genere musicale a cui appartiene certo non facile. Le sue canzoni sono buone ma ovviamente comprendono una musicalità più lontana dalla scena italiana, non sorprende quindi il suo ottimo successo all’estero. Tuttavia questa è la sua anima e questo lo fa spiccare. Buona tenuta del palco anche se chiaramente anche in questo caso non si può fare una vera comparazione con un ragazzo alle prime armi. Si tratta di un uomo adulto, con famiglia, che ha già un buon successo all’estero tanto da fare dei veri e propri tour in giro per il Paese. In questo caso è ovvio che tenga bene il pubblico a casa, la performance e l’esibizione.

