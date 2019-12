MARCO SENTIERI/ Da X Factor Romania al palco di Sanremo 2020 (L’anno che verrà)

Il cantautore napoletano Marco Sentieri sarà tra i protagonisti de L’anno che verrà, trasmissione in onda su Rai Uno nella notte di Capodanno con la conduzione di Amadeus. Il rapper 34enne salirà dunque sul palco di Potenza e riproporrà il suo pezzo Billy Blu, grazie al quale è riuscito a vincere Sanremo Giovani battendo la giovanissima Shari. Marco sarà così presente al Festival più famoso d’Italia nella sezione dedicata alle Nuove Proposte. Dal nome di battesimo di Pasquale Mennillo, Marco è riuscito a farsi conoscere anche per aver aperto i concerti di altri rapper italiani, tra i quali spiccano Rocco Hunt, Clementino, Moreno e i Gemelli DiVersi. Tuttavia, la vera consacrazione che garantisce un tocco internazionale al cantautore è rappresentata dalla sua partecipazione al talent show X Factor Romania, all’interno del quale è riuscito ad andare avanti fino ai Bootcamp.

MARCO SENTIERI, L’ESPERIENZA A X FACTOR ROMANIA

Un’esperienza del genere ha consentito infatti a Marco Sentieri di apprendere nuove tecniche musicali e di crescere anche sotto l’aspetto personale. A tutto ciò, bisogna aggiungere che in Romania Marco ha vinto il George Grigoriu Festival, una manifestazione molto prestigiosa. Il rapper ha classe da vendere e non ha alcuna intenzione di fermarsi, con l’obiettivo di far conoscere il proprio prodotto Billy Blu a livello nazionale. Si tratta di un brano incentrato sul tema scottante del bullismo, con ritmi incalzanti e rime inserite secondo un filo logico molto intrigante. Il vero inizio della carriera di Marco Sentieri risale alla fondazione del quartetto intitolato Il Quarto Senso, che si era fatto notare dal pubblico di Sanremo Rock Giovani.

GLI ALTRI SINGOLI DA ASCOLTARE

Marco è già papà di due figli e ha tutto il desiderio di allargare i propri orizzonti grazie a singoli tutti da scoprire. Chi ha intenzione di scoprire la classe musicale di Marco Sentieri può dare un’occhiata alla sua esibizione in Billy Blu sul palco di Sanremo Giovani. Da non perdere neanche il vecchio singolo La nuova generazione, realizzato insieme alla band Due Quarti. Marco Sentieri è presente anche su Instagram con un account da oltre 3000 follower, senz’altro destinato a salire grazie alle sue performance sul palco dell’Ariston di Sanremo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA