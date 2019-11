Marco Sentieri, Pasquale Mennillo, con “Billie Blu”/ Dal successo in Romania a Sanremo? (ItaliaSì)

Marco Sentieri, nome d’arte scelto da Pasquale Mennillo, è uno dei venti seminifinalisti della sezione Sanremo Giovani per la 66esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Nato a Casal di Principe, il cantante amante del raggae e del dub arriva al successo in Romania. Qui partecipa al George Grigoriu Festival, dove interpreta uno dei più grandi successi dell’indimenticabile Pino Daniele. Oltre che “A me me piace’o blues” riesce ad incantare pubblico e giuria proprio con un’interpretazione di George Grigoriu, l’artista a cui è dedicato il festival. Ed è sempre in Romania che prosegue la sua carriera artistica, partecipando all’edizione rumena di X Factor. In Italia invece l’artista fonda e fa parte del quartetto “Il Quarto Senso“, con cui arriverà ai primi posti di Sanremo Rock Giovani. Conosciuto ed apprezzato nel napoletano, Marco Sentieri ha spesso preso parte ai concerti di artisti come Clementino, Moreno e Rocco Hunt. Il ragazzo si impegna per la lotta ai disagi giovanili, non solo attraverso la musica, ma anche con delle vere e proprie denunce social: “dobbiamo dire stop a questa forma di violenza, dobbiamo dire stop al bullismo”. Che sia lui, con la sua sensibilità e la sua voglia di lottare, a salire sull’ambitissimo palco dell’Ariston?

Marco Sentieri: per tutti i giovani canta “Billie Blu”

Il brano scelto per la selezione di Sanremo Giovani è un pezzo dalle sonorità dub. “Billie Blu“, questo il titolo del brano, sarà il cavallo di battaglia di questo giovane artista che, sopo aver conquistato il pubblico rumeno, salirà sul palco di ItaliaSì! sabato 23 novembre per provare a conquistarsi un posto tra le nuove proposte della prossima edizione del Festival di Sanremo. La canzone tratta del tema del bullismo, raccontando della storia di un ragazzo, denominato per l’appunto “Billie Blu”, tanto deriso quanto buono d’animo: alla fine è proprio lui che presta aiuto al suo “bullo”, aiutandolo in un momento di difficoltà dopo il carcere. Insomma, per Marco Sentieri Billie è come un simbolo, e una denuncia ai vari disagi giovanili: “È stato Billie a salvarti la pelle, quel ragazzo magro magro che ti stava sulle pal*e”. In riferimento al suo brano Marco ha lanciato un vero e proprio messaggio di sensibilizzazione sul web, invitando tutti i suoi fan a inondare le bacheche social con l’hastag #iosonobillyblu. Marco Sentieri ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giungere sul palco dell’Ariston. Ricordiamo che l’esibizione di sabato 16 novembre ha visto in gara dieci dei venti concorrenti e che non prevedeva alcuna votazione. Durante la puntata abbiamo avuto modo di conoscere artisti e canzoni. La fase eliminatoria entrerà invece nel vivo il prossimo sabato, quando una giuria demoscopica e la Commissione del Festival saranno invece chiamati ad esprimersi votando i cinque brani che, scelti tra i dieci in gara, accederanno alla prossima edizione di Sanremo 2020 nella categoria Giovani.

Marco sentieri, video: l’esibizione a ItaliaSì!





