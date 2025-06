MARCO SILVA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? IL PROFILO

Si è parlato nei giorni scorsi di un altro forte candidato ad essere il nuovo allenatore Juventus: quasi a sorpresa è emerso il nome di Marco Silva, che sarebbe il candidato forte di Damien Comolli del quale abbiamo già riferito. Può davvero essere lui a sedersi sulla scottante panchina bianconera? Chissà: intanto possiamo dire che Marco Silva è stato un difensore che non è mai riuscito a fare una grande carriera; già a 34 anni ha iniziato ad allenare portando l’Estoril Praia nel massimo campionato portoghese e incredibilmente a due qualificazioni consecutive in Europa League, guadagnando la chiamata dello Sporting Lisbona con cui ha vinto la Coppa di Portogallo è arrivato terzo ed è stato eliminato precocemente da Champions ed Europa League.

Calciomercato Juventus News/ Terremoto Juve: rischia di saltare la punta da 75 milioni!

Con l’Olympiakos Marco Silva ha conquistato il campionato, ma da quel momento il suo tocco si è come perso: ha subito esoneri da Watford e Everton, poi ha riportato il Fulham in Premier League e lo ha sempre comodamente salvato, senza però riuscire a fare un reale salto di qualità. Perché piace alla Juventus? Probabilmente per due ragioni: è un profilo giovane su cui pensare di costruire a lungo termine, e arrivando senza troppi squilli di trombe, e dall’estero, sulla carta potrebbe essere impermeabile a certe voci e pressioni che per esempio hanno condizionato Thiago Motta. Da qui a dire che sarà lui il nuovo allenatore Juventus ce ne corre, ma il fatto che il suo nome sia emerso di forza nelle ultime notizie di calciomercato può certamente far riflettere.

Cristiano Giuntoli, cacciato dalla Juventus!/ I motivi dell'addio, ecco chi prende il suo posto!

LE ALTERNATIVE A MARCO SILVA

Come nuovo allenatore Juventus ci sono naturalmente delle alternative a Marco Silva. Il primo nome resta comunque quello di Igor Tudor, ma ora i bianconeri devono essere chiari: sfumate le due opzioni più forti, vale a dire Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, il croato rischia di essere percepito come un semplice ripiego, e non sarebbe forse il sentimento giusto con il quale iniziare una nuova stagione insieme. Tudor sa bene di non aver goduto della massima fiducia, altrimenti sarebbe stato immediatamente confermato: può comunque rimanere alla Juventus, ma come detto bisognerà mettere parecchi puntini sulle I per evitare che si tratti di un matrimonio forzato.

Igor Tudor resta alla Juventus/ De Laurentiis blinda Conte, conferma per il croato? (oggi 29 maggio 2025)

Recentemente si sarebbe aperta anche la pista che porta a Stefano Pioli: un profilo che risponderebbe ai criteri di Comolli, ma da valutare con attenzione così come Roberto Mancini, che rimane sullo sfondo e che in più do un’occasione è stato accostato alla Juventus, soprattutto due-tre mesi fa quando si parlava di esonero di Thiago Motta e la sua candidatura era in cima alla lista. All’epoca si era già detto che Mancini fosse pronto a firmare, convinto dal progetto; per il momento avrebbe perso qualcosa nelle gerarchie, ma la verità è che la Juventus si è trovata spiazzata dal dietrofront di Conte e ha dovuto ricostruire i suoi casting, anche per questo motivo Marco Silva potrebbe battere tutta la concorrenza.