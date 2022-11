Marco Simonacci è morto/ Dermatologo stroncato da malore in Spagna: lutto a Recanati

È morto il dermatologo Marco Simonacci, 69 anni, medico molto conosciuto in tutta la provincia di Macerata (e non solo) per le sue qualità professionali e morali. L’uomo era andato in pensione nel giugno 2022, dopo essere stato primario di Dermatologia presso il nosocomio di Macerata, struttura che aveva implementato lui stesso nel corso dei 31 anni spesi all’interno dell’ospedale. Tutta Recanati (la sua città) è stata profondamente colpita dalla notizia della sua dipartita, avvenuta mentre l’esperto di dermatologia si trovava con alcuni amici in Spagna per una battuta di caccia.

Hannah Goslar è morta a 93 anni, l'amica di Anna Frank/ Era Hanneli nel suo Diario

Stando a quanto è stato ricostruito da “Il Resto del Carlino”, pare che il professor Marco Simonacci, dopo avere camminato nei boschi per ore unitamente ai suoi compagni d’avventura in landa iberica, si sia rilassato per qualche istante, sedendosi ai piedi di un albero. Nel giro di pochi attimi, tuttavia, la situazione è irrimediabilmente precipitata: il medico è stato colpito da un malore, si ipotizza un arresto cardio-circolatorio, e, malgrado l’immediato sos lanciato dagli amici, all’arrivo dei sanitari in loco non c’era già più nulla da fare per salvargli la vita.

Jerry Lee Lewis è morto/ Confermata (stavolta) la scomparsa dell'artista 87enne

MARCO SIMONACCI È MORTO DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA: LA FAMIGLIA VA IN SPAGNA PER RIPORTARE LA SALMA A RECANATI

Chiaramente, la tragica notizia si è rapidamente diffusa e ha raggiunto anche la famiglia del professor Marco Simonacci, composta dalla moglie, Francesca Patrizi, e dai figli, di cui uno in particolare, Simone, è consigliere comunale proprio a Recanati in qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia, il partito del nuovo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sempre in base a quanto si legge sulle colonne de “Il Resto del Carlino”, la signora Patrizi e i figli voleranno già nel corso della giornata odierna in Spagna, con l’obiettivo di sbrigare rapidamente tutte le formalità e riportare al più presto la salma di Marco Simonacci in Italia, così da poter tributare al dermatologo un degno ultimo saluto.

Michael Kopsa è morto a 66 anni/ Attore di "X-Files" aveva un tumore al cervello

© RIPRODUZIONE RISERVATA