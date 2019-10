Marco Simoncelli, 8 anni dalla morte/ Papà Paolo: “Sei vivo dentro di noi”

Sono trascorsi otto anni da quel tragico 23 ottobre 2011, quando Marco Simoncelli perse la vita durante il Gran Premio della Malesia a causa di un incidente mortale. Il pilota di Cattolica, campione del mondo della classe 250 nel 2008, perse il controllo della sua Honda nel corso del secondo giro – alla curva numero 11 – venendo investito dai piloti che lo seguivano, Colin Edwards e Valentino Rossi. Un impatto violentissimo, tanto da sfilargli il casco: per lui non c’è stato niente da fare, troppo gravi i traumi riportati alla testa, al collo e al torace. Un talento del mondo del motociclismo volato via ad appena 24 anni, un trauma per la MotoGp e per tutti gli amici e seguaci del “Sic”, come era stato ribattezzato. E sono tanti i messaggi di ricordo sui social network, a partire da quelle del padre Paolo Simoncelli: «Non sono coincidenze, sei tu. Sei vivo dentro di noi, nei nostri ricordi, nelle nostre teste e nei nostri cuori. Sei in tutto quello che facciamo, la nostra benzina, la nostra motivazione. Sei con noi ogni volta che facciamo un podio o una pole e l’hai dimostrato a Jerez, a Misano, a Motegi. Sei sempre con noi, sempre nel cuore».

MARCO SIMONCELLI, 8 ANNI DALLA MORTE

Anche la Suzuki ha voluto ricordare il Sic su Instagram: «Ciao Marco. Noi corriamo sempre con te. E io e Paolo continueremo a farti divertire. Grazie e ciao al Boss». «Sono già otto anni, ma è come se fossi ancora qui con me», il commovente messaggio dell’ex compagno di team Mattia Pasini, queste invece le parole di Mauro Sanchini, commentatore tecnico di Sky Sport MotoGP: «Sentirti sempre con noi… ci manchi davvero tanto, troppo Sic58». Familiari, amici, colleghi ma anche semplici fan: migliaia di persone stanno ricordando in queste ore Marco Simoncelli, amato per la sua semplicità e per il suo carattere estroverso, nonchè per la sua simpatia. Queste le parole di Antonio Tajani: «8 anni fa ci lasciava Marco Simoncelli. Aveva solo 24 anni ed una carriera luminosa davanti a sé. Un maledetto incidente ti ha portato via troppo presto, caro Sic, ma gli sportivi italiani non ti dimenticheranno mai. Grazie per aver portato in alto il nostro tricolore». E non poteva mancare il saluto del Milan, la sua squadra del cuore…

❤ SIC 🖤

Time does not erase your memory.

🏍️ Come corre il tempo, Sic! Diobò se ci manchi 5⃣8⃣ pic.twitter.com/nLtfnjBl6p — AC Milan (@acmilan) October 23, 2019





