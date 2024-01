Marco Staffoli, chi è il marito di Rosella Sensi/ Il matrimonio e le figlie Flavia e Livia

Rosella Sensi, l’amore con Marco Staffoli e le figlie Flavia e Livia

Rosella Sensi, imprenditrice ed ex Presidente della Roma dal 2008 al 2011, sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel programma pomeridiano di Rai 1 La volta buona. Figlia dello storico Franco Sensi, a sua volta storico dirigente del club giallorosso, Rosella ha avviato anche una lunga carriera nel mondo dell’imprenditoria. Al suo fianco, nei successi professionali e nel privato della sua sfera personale, c’è da tanti anni il marito Marco Staffoli, con il quale è convolato a nozze nel 2007.

Una lunghissima storia d’amore per la coppia, riservatissima per quanto riguarda la loro sfera intima. Del marito di Rosella Sensi, infatti, si conoscono davvero poche informazioni e sono rare le dichiarazioni pubbliche di coppia, fatta eccezione per qualche dedica sui social. Dalla loro storia d’amore, inoltre, sono nate due figlie: Flavia e Livia, con le quali hanno costruito la famiglia che hanno sempre desiderato.

Rosella Sensi, la dedica per Marco Staffoli in occasione del compleanno

Rosella Sensi è innamoratissima di Marco Staffoli e, sui social, talvolta condivide messaggi social dedicati a lui e alle loro bimbe. In particolare, lo scorso novembre l’imprenditrice ha voluto condividere su Instagram un messaggio di auguri per il compleanno del marito, con tanto di scatto di coppia postato sul proprio profilo: “Cinquant’anni sono un traguardo importante. E pensare che quasi metà di quelle candeline le hai spente con me. Anni in cui abbiamo costruito una vita e una famiglia bellissima, in cui abbiamo passato tanto tempo a ridere e a condividere gioie e dolori. Ti auguro di passarne altrettanti così“.

A seguire, gli auguri firmati dalla sua famiglia, figlie comprese: “Auguri da tutte noi al migliore papà del mondo. Ti amiamo tanto, e ora pensiamo a festeggiare! Rosella, Livia e Flavia“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosella Sensi (@rosellasensi.official)













