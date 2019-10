Marco Tardelli/ “Myrta Merlino? Il colpo di fulmine 15 anni dopo…” (Vieni da me)

Marco Tardelli si racconta oggi a “Vieni da me” attraverso gli oggetti della cassettiera di Caterina Balivo. L’intervista è l’occasione dunque per parlare della carriera di calciatore e della sua vita privata, dalla famiglia all’amore. Recentemente ha festeggiato un importante traguardo: a settembre ha compiuto 65 anni, ma guai a chiamarlo anziano. «Al massimo diciamo che sono semplicemente un po’ cresciuto», ha detto recentemente al Corriere della Sera. Dal 24 settembre scorso è nella fascia degli over, ma Tardelli si sente ancora giovane e respinge le classificazioni, perché l’età dipende da come ci si sente dentro. «A differenza di tante persone che quando le incontri non le riconosci, non mi sono trasformato nel fisico anche perché non mi sono mai lasciato andare». C’è una formula vincente per questo: è composta da amore, movimento e alimentazione per Tardelli. Intanto la rete nazionale di ricerca Italia Longeva lo ha preso come testimonial di una campagna per promuovere tre profilassi contro influenza, pneumococco ed herpes zoster.

MARCO TARDELLI, LA FIDANZATA MYRTA MERLINO E L’AMORE…

Per Marco Tardelli la sua grande fortuna è essersi innamorato all’età di 62 anni. Il riferimento è a Myrta Merlino, giornalista e conduttrice del programma L’aria che tira su La7. Anche per lei l’ex calciatore è un amore grande. Dopo un divorzio e la fine di una convivenza aveva deposto le speranze, poi l’incontro decisivo. «Il colpo di fulmine è scattato nell’estate del 2016, nonostante l’avessi conosciuto 15 anni prima», raccontò a Chi. La coppia ha mantenuto un profilo basso all’inizio della loro relazione, infatti quando sono stati scoperti ci sono rimasti male. «Non abbiamo mai cercato visibilità e sebbene le nostre precedenti relazioni fossero finite da un pezzo, dovevamo comunque dar conto alle nostre vite e ai nostri figli». La storia d’amore comunque prosegue a gonfie vele. E lui si mantiene in forma per restare giovane: gioca a tennis, cammina molto e non gioca a calcio per evitare infortuni. «Alimentazione più sana possibile. La regola base è fare tutto in modo adeguato. È sbagliato praticare sport estremi».

