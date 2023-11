Marco Tardelli, niente nozze con Myrta Merlino: “Matrimonio? Non è necessario”/ “Fare il nonno mi diverte”

Marco Tardelli, niente nozze con Myrta Merlino: “Il matrimonio non lo ritengo necessario”

Myrta Merlino dal lunedì al venerdì è alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Nella sua vita privata, invece, dal 2016 ha una storia d’amore con Marco Tardelli che procede a gonfie vele. I due, spesso, vengono paparazzati in atteggiamenti affettuosi e complici, tanto da far suppore siano pronti per i fiori d’arancio. E invece di nozze non se parla proprio. Intervistato da Diva e Donna, Marco Tardelli ha chiarito: “Non ritengo necessario il matrimonio.” Poi ha aggiunto che ha già dato, essendosi sposato in giovane età con la madre di sua figlia Sara e di non avere intenzione di farlo di nuovo. Insomma Myrta Merlino e Marco Tardelli non si sposeranno.

Marco Tardelli ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di sposare Myrta Merlino, nonostante la conduttrice, al contrario, voglia risposarsi. I motivi di questo rifiuto, però, ci tiene a precisarlo che non derivano da crisi e momenti di pausa: “Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile. Per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro.” L’ex calciatore si definisce un uomo tranquillo e rilassato e dunque non penda assolutamente ad un secondo matrimonio.

Marco Tardelli oltre Myrta Merlino: “Mi diverte fare il nonno”

Myrta Merlino e Marco Tardelli stanno insieme da sei anni ma entrambi hanno avuto delle relazione importanti prima. La conduttrice nel 1997 è diventata madre per la prima volta di due gemelli e nel 2001, dalla relazione con Domenico Arcuri, è nata la figlia Caterina. Marco Tardelli, invece, è papà di Sara che lo ha reso nonno. Ed a proposito del nuovo ruolo di nonno, l’ex calciatore a Diva e Donna ha confessato: “Devo fare il nonno. Mi diverte ma non sono ancora dentro il ruolo. Li vado a trovare, ci parlo, sono carini, a volte un po’ cafoni, ma non sono molto identificato come nonno.”

Myrta Merlino, invece, al momento non è ancora nonna. La conduttrice di Pomeriggio Cinque in molte interviste non ha mai fatto mistero che crescere dei figli da separata e contemporaneamente portare avanti una carriera importante non è stato per nulla semplice ma nonostante questo nella sua vita professionale non sono mancate delle soddisfazioni. Per il momento invece, stando a quanto dichiarato dal compagno Marco Tardelli, il matrimonio può attendere.











