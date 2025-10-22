Marco torna a Uomini e Donne per Sara Gaudenzi e la tronista ammette di essere molto presa da lui.

E’ bastata una sola esterna tra Marco e Sara Gaudenzi per scatenare l’entusiasmo del pubblico di Uomini e donne che tifano per il corteggiatore che, dopo essere stato eliminato da Cristiana Anania, è rimasto in trasmissione per Sara. La scelta della tronista di far richiamare dalla redazione Jakub Bakkour, corteggiatore della stessa Cristiana che, dopo uno scontro con quest’ultima si era eliminato, aveva scatenato la dura reazione di Marco che aveva lasciato il programma per poi tornare sui propri passi.

Sabrina Zago dimentica Nicola con Paolo a Uomini e Donne/ Poi scoppia la lite con Marina

Come fanno sapere le anticipazioni di Gemma Palagi, infatti, nel corso della registrazione del 21 ottobre 2025, infatti, Marco è tornato in trasmissione e a cercare un chiarimento con Sara è stato proprio lui. Dopo aver chiesto alla redazione di poter vedere Sara, il corteggiatore e la tronista si sono visti in strada per un chiarimento durante il quale è arrivata una dichiarazione della tronista.

Agnese De Pasquale e l'appello a Maria De Filippi a Uomini e Donne/ "Perché non c'è un 33enne figo..."

Sara Gaudenzi e Marco sempre più vicini a Uomini e Donne

Durante l’esterna, come fa sapere Gemma Palagi, Sara Gaudenzi si è lasciata andare ammettendo di aver avuto di baciare Marco nella scorsa esterna. Il corteggiatore, però, le ha spiegato che non era il momento giusto conquistando ancora più consensi non solo da Sara ma anche dallo studio. L’atteggiamento di Marco, infatti, ha fatto divertire tutti e Sara ha sottolineato che conferma di essere diverso dagli altri ragazzi proprio per questo motivo.

Sara e Marco, dunque, sembrano sempre più vicini e, nonostante nel video di presentazione la tronista abbia dichiarato di avere un ideale diverso da Marco, non nasconde di essere attratta dal corteggiatore. Tuttavia, la tronista non rinuncia a conoscere anche gli altri corteggiatori e, proprio durante la registrazione del 21 ottobre, ha portato in esterna anche Jakub Bakkour, tornato in trasmissione per lei.

Agnese De Pasquale si dichiara per Federico a Uomini e Donne/ Poi lascia lo studio