Marco Travaglio: “Dicono che io sia gay? Se lo fossi lo direi”/ “Canne? L’unica…”

Marco Travaglio, insieme ad Anna Tatangelo, è ospite della puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera (venerdì 11 giugno), alle 22.55 su Rai2. Tanti i temi che, nel corso dell’intervista, saranno affrontati dalla padrona di casa che proverà ad aprire tutti i cassetti della vita di Travaglio. Nel corso degli anni, si sono diffuse voci su una presunta omosessualità del direttore de Il Fatto Quotidiano che, a tal proposito, a Francesca Favagni, confessa che se fossero vere tali voci lo direbbe senza problemi. “Sì, è girata anche questa. Mi sono sempre domandato perché… Non ci troverei nulla di male a esserlo se lo fossi, e se lo fossi lo direi, non lo nasconderei”, spiega il direttore. “Ma lei è un’icona gay?”, insiste la Fagnani e Travaglio risponde – “C’è un albo delle icone gay? Non lo so, dovrei consultarlo. Però cosa ho fatto io per essere un’icona gay?”.

Marco Travaglio: “L’unica canna, Berlusconi e Conte”

Nel corso della lunga chiacchierata fatta con Francesca Favagni, Marco Travaglio racconta di aver fumato solo una volta una canna e di averlo fatto per una scommessa. “Qualche anno fa, hanno organizzato un viaggio a Marrakech Beatrice Borromeo e i mie colleghi Silvia Truzzi, Gianni Barbacetto, Peter Gomez e Cinzia Monteverdi. Ho fatto il primo tiro, non è successo niente, e tutti mi guardavano come se fossi un animale raro. Ho fatto un secondo tiro e non è successo niente. Al terzo tiro se la sono ripresa e se la sono fatta loro perché hanno capito che andava sprecata…”, dice il direttore che ha poi parlato di Berlusconi e Conte. “Berlusconi è l’uomo più tenace, più resistente, resiliente che si sia mai visto nella storia” – afferma Travaglio che su Conte, invece, dice – “Mi è capitato di cenare una volta con Conte proprio durante la lavorazione del libro perché gli dovevo chiedere un sacco di chiarimenti, soprattutto sulla parte della ricostruzione del Recovery”.

