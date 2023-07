Marco Travaglio e Veronica Gentili stanno insieme?/ La foto del bacio infiamma il gossip: dopo la cena…

Marco Travaglio e il bacio Veronica Gentili scatena il gossip: stanno insieme?

Marco Travaglio e Veronica Gentili sono i protagonisti di un gossip che sta infiammando il web e sta portando tanti a chiedersi se tra i due giornalisti ci sia del tenero. Tutto è partito da una paparazzata di Diva e Donna, che ha immortalato i due insieme in una calda serata estiva. Nella foto in questione non sono Travaglio e Gentili si abbracciano, ma si scambiano anche un bacio che sembra essere sulle labbra.

La conduttrice di Controcorrente, il programma serale d’approfondimento di Rete 4, che presto esordirà a Le Iene al posto di Belen Rodriguez, e il direttore de Il Fatto Quotidiano – giornale per il quale Veronica Gentili da anni collabora, sembrano essere più che amici nello scatto che sta facendo il giro del web.

Marco Travaglio e Veronica Gentili: semplici amici o flirt in corso?

Ma cos’è accaduto nella sera della paparazzata? In base a quanto riportato dal settimanale di Cairo Editore diretto da Angelo Ascoli, Marco Travaglio e Veronica Gentili si sono incontrati in occasione di una cena assieme ad amici comuni. Poi, alla fine della serata, eccoli insieme fuori dal locale, intenti a scambiarsi un bacio. Va tuttavia considerato che il bacio immortalato sia quello tra due cari amici, e che dunque l’angolazione possa ingannare. Non è dunque chiaro se tra i due ci sia realmente in atto un flirt o ci sia semplicemente un’amicizia; cosa che potranno chiarire i diretti interessati qualora decideranno di rompere il silenzio dopo il gossip.

