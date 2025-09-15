Chi è Marco Tronchetti Provera: l'imprenditore attualmente vicepresidente di Pirelli ed ex Telecom sarà ospite di Quarta Repubblica

Ospite nella serata di oggi – 15 settembre 2025 – dello studio di “Quarta Repubblica”, Marco Tronchetti Provera è a tutti gli effetti tra i più noti e conosciuti imprenditori italiani con alle spalle alcune decisioni che hanno permesso di “salvare” il gruppo Pirelli da quello che sembrava essere un fallimento annunciato: attualmente – non a caso – Marco Tronchetti Provera è vicepresidente esecutivo di Pirelli, dopo aver svolto all’interno del medesimo gruppo i ruoli di Presidente e Amministratore Delegato.

Chi è Andrea Pagano, chi è il Boss in Incognito 2025/ Guida l'azienda "San Salvatore" con il marito Antonello

Nato nel 1948 in quel di Milano, Marco Tronchetti Provera viene – non a caso – da una famiglia storicamente dedita all’imprenditoria con il padre – Silvio – che ha diretto a lungo realtà come il gruppo Flack e la Camfin: dopo gli studi dell’obbligo, ha scelto di frequentare la milanese Bicocca conseguendo – nel 1971 – la laurea in economia; mentre prima di lanciarsi in quella carriera che l’ha portato alla guida di Pirelli, è rimasto brevemente a Londra.

Marco Tronchetti Provera, chi sono le ex mogli/ Vita privata e matrimoni: da Cecilia Pirelli a Afef Jnifen

Chi è Marco Tronchetti Provera: carriera e vita privata del vicepresidente di Pirelli

La prima operazione industriale di Marco Tronchetti Provera fu la fondazione della società SogeMar Spa: una mossa, certamente, lungimirante perché dopo averla ceduta, riuscì a entrare nel gruppo del padre Camfin arrivando a occupare le poltrone di AD e Presidente; mentre grazie all’allaccio sindacale tra Camfin e Pirelli – oltre che alla relazione nel frattempo intrapresa con la figlia dell’allora presidente del gruppo – iniziò la sua scalata.

L’arrivo di Marco Tronchetti Provera in Pirelli fu – se non altro complessa – perché in quel momento la società si trovava al centro di una crisi: fu proprio lo stesso Provera ad avere l’intuizione di liquidare alcune attività secondarie per rientrare nelle perdite, scegliendo di concentrare la produzione del gruppo sui soli pneumatici che l’hanno resto famosissimo in tutto il mondo; mentre nel frattempo – grazie ad altre operazioni commerciali di successo – è riuscito anche a diventare presidente di Telecom Italia.

Elettra Lamborghini, chi è: dai primi show alla musica/ "Invecchiare non mi spaventa"

Oltre all’imprenditoria, Marco Tronchetti Provera ha provato anche una piccola scalata in politica sostenendo – nel 2013 – la campagna elettorale di Mario Monti; mentre della sua vita privata sappiamo ben poco dato che ha sempre scelto di vivere lontano dai riflettori: certi sono, però, i suoi tre matrimoni con la giornalista Letizia Rittatore Vonwiller, con Cecilia Pirelli e con la showgirl Afef Jnifen; così come sappiamo anche che ha avuto – con Cecilia Pirelli – tra figli, ovvero Giada, Giovanni e Ilaria.