Chi sono le ex mogli di Marco Tronchetti Provera? La vita privata dell'imprenditore e i matrimoni, da Cecilia Pirelli a Afef Jnifen

Marco Tronchetti Provera, chi sono le ex mogli dell’imprenditore

Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, va in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Quarta Repubblica e tra gli ospiti di Nicola Porro ci sarà anche Marco Tronchetti Provera, pronto a rilasciare un’intervista esclusiva. Una lunga carriera imprenditoriale, che l’ha visto emergere ed eccellere in Italia e ricoprire cariche importanti, come quelle di presidente del gruppo Pirelli e di Telecom Italia.

Ma, oltre alla carriera professionale e manageriale, il suo nome è spesso rimbalzato sui rotocalchi di cronaca rosa per le sue storie d’amore e i suoi matrimoni. Il primo importante matrimonio è stato quello con Letizia Rittatore Vonwiller, professione giornalista, che tuttavia culminò con il divorzio.

La seconda moglie di Marco Tronchetti Provera è invece Cecilia Pirelli, figlia dell’allora patron dell’omonimo gruppo Leopoldo Pirelli. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 1978 e dalla loro storia d’amore sono nati tre figli, Giada, Giovanni e Ilaria; tra tutti il più famoso è sicuramente Giovanni, negli ultimi mesi finito al centro del gossip per la neonata relazione con Chiara Ferragni.

Marco Tronchetti Provera, i matrimoni con Cecilia Pirelli e Afef Jnifen

Tuttavia anche il matrimonio con l’ex moglie Cecilia Pirelli è naufragato e, in seguito, Marco Tronchetti Provera si è unito sentimentalmente ad Afef Jnifen, celebre modella e showgirl di origini tunisine naturalizzata italiana. La coppia si è sposata nel 2001 e ha vissuto una lunghissima storia d’amore, culminata nel 2018 con la separazione.

Da quel momento in poi non sono più emersi dettagli sulla vita sentimentale di Marco Tronchetti Provera, né sappiamo se abbia al momento qualcuno al suo fianco. Per quanto riguarda invece Afef Jnifen, dopo la separazione dall’imprenditore si è fidanzata con Alessandro Del Bono, anch’egli professione imprenditore; il matrimonio è avvenuto nel 2021 ed è durato sino a pochi giorni fa, quando la modella ha annunciato la separazione.

